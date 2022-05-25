Очередные удары по нашему трудовому фронту

Наша гражданская авиация столкнулась с невиданным ранее несчастьем. В связи с последними событиями российским авиакомпаниям запретили летать в Европу. А также после начала так называемой «спецоперации» Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России. С тех пор их открытие откладывается уже почти три месяца, а многие сотрудники потеряли работу или попали под сокращение окладов; некоторым пришлось искать подработку. Да и летать, оказалось нам не на чем, отечественных самолетов забыли изготовить, брали иностранные воздушные корабли в лизинг, а их потребовали теперь возвратить. Например, авиакомпания "Камчатка" прекращает работу из-за отсутствия самолетов. Контракт на американские Cessna расторгнут.

Во Внуково работает около 6,5 тысяч человек, на территории самого аэропорта трудятся 3,5 тыс. Многим уже выдали предписание на ближайший выход за ворота. Моего внука, значит и меня это тоже как – то коснулось. Он работает авиадиспетчером во Внуково. При выборе профессии он и у меня спрашивал совета, я в то время много занимался защитой прав авиадиспетчеров. И внук вошел в этот круг. Долго для этого учился в летной академии, стал хорошим, ценным специалистом. И вот теперь эти люди не знают, что будет с ними завтра. А пока им на 30 процентов сократили зарплату, ввели длительные простои, за которые выплачивают две трети зарплаты.

И этот процесс набирает силу. «Уральские авиалинии» уже отправили почти тысячу сотрудников по домам. В аэропорту Шереметьево подыскивают работу для сокращаемых сотрудников.

Половина пилотов оказалось не у дел. Что ж им теперь сидеть дома и терять квалификацию? И они стали предлагать свои услуги иностранным компаниям, их мастерство ценится за рубежом. На подготовку каждого тратятся миллионы, а иностранцы берут «готовенького».

Иностранные авиакомпании привлекает соцпакетами. Россия остается одной из немногих стран, где пилотам платят только за налет, сколько налетал, столько и получи. В мире же почти везде в соцпакеты входят даже такие «мелочи», до которых нам ещё далеко. Например, перед рейсом доставка командира корабля обязательно машиной авиакомпании. И не надо 1,5 – 2 часа перед полетом проводить за рулем собственного автомобиля, как это происходит у нас. Пилоты приезжают в аэропорт усталые из-за трудной дороги. А ведь усталость пилота сказывается на безопасности полета.

Во многих наших отраслях работникам и до спецоперации на Украине жилось не сладко. А теперь и вовсе наступила безнадега. Страшная трагедия произошла 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная»: взорвался метан, погиб 51 человек – шахтеры и спасатели. Причина – невыполнение правил техники безопасности и охраны труда.

«Тут же была проведена прокурорская проверка угольных шахт и разрезов. Выяснилось: владельцы предприятий при попустительстве контролирующих органов грубо пренебрегали нормативными требованиями, шахтеры вынуждены были работать на кабальных условиях, без средств индивидуальной защиты, не соблюдался режим труда и отдыха». Обнаружено: «3 тыс. нарушений законов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 юридических и должностных лиц, расследовалось 20 уголовных дел, в том числе коррупционной направленности».

В советское время у шахтеров зарплата была высокая. И талантливые люди шли сюда работать. Сейчас за адский и опасный труд здесь получают 40-50 тысяч. Но куда денешься, другой работы в этих краях нет.

И вот как эти мученики зарабатывают теперь на хлеб. В последние годы большинство шахт были выведены на значительное расстояние от места жительства работников . И теперь шахтеру надо встать в 4 утра, чтобы успеть на автобус, который едет не меньше часа до административно – бытового комбината . Приезжаешь в 6 утра и до 7 проходишь все вступительные экзамены: предъяви пропуск, дыхни в алкостер, иди к врачу, получи наряд, и только потом переодевайся. После смены возвращаешься домой в 17-18 часов. Разве это не кабала? Во всем мире за время подготовки к работе платят, у нас же, нет. Моментами нынешней жизни нашего шахтера поделился почетный шахтер России Федор Макеев.

Искрят у нас рабочие точки с новой силой. В Татарстане рабочие, занятые на строительстве федеральной трассы М12, вышли на забастовку. Водители большегрузной техники, проработав у субподрядчика Росавтодора три месяца, зарплаты так и не увидели. У рабочих закрыли столовую, а работодатель не выходил с ними на контакт. Многие приехали на заработки издалека. Урал, Сибирь и Дальний Восток. У них не оказалось даже денег на обратную дорогу.

Информация о происходящем дошла до региональной прокуратуры и государственной инспекции труда. В ведомствах начали соответствующие проверки. Рабочим все-таки начали выплачивать зарплату, но только под расписку, что претензий они не имеют. А начальник участка, где произошла забастовка, Автандил Кахиани уволен с занимаемой должности. Хоть в этом месте восторжествовала правда.

По проведенным опросам, каждый пятый россиянин сталкивается с нарушением своих трудовых прав. Только 13% обратившиеся в органы надзора или в суд, добились справедливости и виновные были наказаны. 37% процентов работников подавших жалобы или иски на своих работодателей так и не получили ответа.

Да ещё труд смешали с политикой. Администрация Московского метрополитена просмотрела социальные сети в интернете своих работников, и нашли тех, кто сказал доброе слово в поддержку Алексея Навальнова. Уволили их, как бы за прогулы, которых не было. Выбросили на улицу около двухсот специалистов. Теперь свободный профсоюз пытается восстановить их на рабочих местах. За год удалось добиться справедливости всего для 28 человек. Вот последний счастливчик, инженер – электроник Семен Стукалов. Он якобы совершил прогул, находясь на рабочем месте, год назад, 14 мая 2021 года. И началась игра в кошки – мышки. Ответчик, представитель работодателя, не являлся на судебные заседания, забывал документы, не приводил свидетелей, всячески затягивал решение вопроса. Наконец, судья устал, и восстановил Стукалова на своем рабочем месте с оплатой потерянной зарплаты за целый год. А ещё бы нужно раскошелиться и работодателю за умышленную волокиту, оплатить работу судьи. И такие судебные игры происходят во всех судебных процессах по восстановлению незаконно уволенных работников метрополитена.

Вечером 8 апреля в Перми мужчина на грузовике попытался взорвать себя на целлюлозно-бумажном заводе. Ранее его уволили за отказ делать прививку от короновируса. Вечером в пятницу, 60-летний Сергей Горбатко пробрался на завод, где уже не работал, завёл КамАЗ, поставил в кабину газовый баллон, снял крышку с бензобака грузовика, разогнался и врезался в здание заводоуправления. От удара стена здания рухнула, в кабине грузовика начался пожар. Сергей сгорел заживо. Но баллон с пропаном не взорвался. И кроме Горбатко никто не пострадал.

Как удалось выяснить, мужчина долгое время проработал на заводе водителем. Но несколько месяцев назад был уволен из-за отказа делать прививку от короны. Жизнь Сергея после увольнения сильно ухудшилась, он жил на пособие и жаловался на начальство завода.

Можно до бесконечности перечислять трагические случаи на нашем трудовом фронте, почти везде творится, особенно сейчас, беззаконие.

Вот недавно Савеловский районный суд Москвы отправил главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева в СИЗО за неоднократное нарушения порядка организации публичного мероприятия. По версии следствия, Украинцев размещал в интернете призывы к работникам курьерских служб и такси о выходе на акции протеста против нарушения их трудовых прав. Теперь Украинцеву грозит до пяти лет лишения свободы.

Главу профсоюза курьеров задержали 25 апреля после обыска в его квартире. Ранее в тот день около 30 человек вышли на акцию протеста к офису Delivery Club из-за снижения платы за доставку «в среднем на 20%». А где, извините, собраться вместе этим работникам для решения своих трудовых вопросов, остается только улица.