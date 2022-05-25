Венгрия готовится воевать на Украине

Премьер-министр Венгрии анонсировал введение режима ЧП в стране из-за ситуации на Украине: "Правительство реализует свое право в соответствии с конституцией объявить военное чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии (коронавируса), это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами", — сказал он в видеообращении.

На Украине отшутились.

Но на самом деле это прямая реакция на действия Польши, фактически признающей свой протекторат над Украиной. О чем, собственно, я писал вчера: "О разделе Украины и польских претензиях я писал, когда еще и о Донбассе речи не шло, а теперь любому видно - есть отчетливый интерес. И у Румынии, и у Венгрии, и даже у Словакии, не говоря о Турции."

https://forum-msk.org/material/news/17886640.html

Ну вот, Венгрия уже откликнулась. А Румыния пока продляет ресурс боевых самолетов МиГ-21 - для украинского ТВД, где собственных истребителей не производится вообще, а старые советские машины почти все уничтожены, истребитель второго поколения вполне может сыграть заметную роль, тем более, что пиратская румынская модернизация существенно повысила бьоевой потенциал МиГ-21.

Есть небольшие территориальные претензии у Белоруссии, но эти претензии подкрепленыи боеспособной армией и ВВС.

Иничего пока не выразила Турция. А в остальном ситуация вполне предсказуемая.

А.Б.



