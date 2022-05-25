Возвращение Запорожской области под контроль Украины невозможно...

Это заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Запорожская область — это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, что бы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров", — подчеркнул собеседник агентства.

Я в некоторой растерянности - вроде бы Запорожье пока не под российским контролем?..

Вчера было официально сообщено: армия ДНР объявила, что штурмовать Авдеевку в лоб не будет, а будет занимать обходом и блокированием Авдеевки. Сейчас бои идут в районе Каменки, Новселовки-2 и Красногоровки. Также продолжаются бои на окраинах Нью-Йорка.

Нью-Йорк - это такое местное поселение, не пугайтесь, к крупнейшему городу США отношения не имеет... Вроде бы.

А вот Авдеевка - это город так близко расположенный к Донецку, что сразу и не поймешь, где там что консается и начинается. То есть за 3 месяца спецоперации наши войска там не продвинулись даже на два километра. Так получается?

Поскольку министр обороны С.К.Шойгу одновременно является главой Русского географического общества, хотелось бы получить ответы на эти парадоксы на глобусе Украины...

А.Б.