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Московский листок

Вина России в бомбардировке Хиросимы доказана

Опубликовано 25.05.2022 в разделе комментариев 1

япония острова хиросима
Вина России в бомбардировке Хиросимы доказана

Власти японского города Хиросимы не станут приглашать представителей РФ на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки.

Посол РФ в Японии Галузин написал в запрещенном в России Фенйсбуке: "каждый раз в прошлом, присутствуя на упомянутой церемонии, ловил себя на мысли, что из японских выступлений попросту невозможно понять, какая же страна совершила это чудовищное массовое убийство мирных людей".

По-моему, ясно уже каждому - это сделала Россия.

И только твердая позиция США не позволила российской военщине разбомбить Токио и остальные японские города.

Надо бы покаяться, что ли...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Очеретной-Кривоногих-Кабаев лежит в больнице
ему утолщают член по требованию Шахерезады написал 25.05.2022 12:20
Че тупить то?
Самое большое зло японцам сделала именно Россия. Она напала на Японию, убила десятки тысяч японцев, отобрала территории и взяла в плен 2 миллионов японцев которые работали на строительстве хозяйства Рашки-гавняшки.
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