Власти японского города Хиросимы не станут приглашать представителей РФ на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки.

Посол РФ в Японии Галузин написал в запрещенном в России Фенйсбуке: "каждый раз в прошлом, присутствуя на упомянутой церемонии, ловил себя на мысли, что из японских выступлений попросту невозможно понять, какая же страна совершила это чудовищное массовое убийство мирных людей".

По-моему, ясно уже каждому - это сделала Россия.

И только твердая позиция США не позволила российской военщине разбомбить Токио и остальные японские города.

Надо бы покаяться, что ли...

А.Б.