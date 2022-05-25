Власти японского города Хиросимы не станут приглашать представителей РФ на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки.
Посол РФ в Японии Галузин написал в запрещенном в России Фенйсбуке: "каждый раз в прошлом, присутствуя на упомянутой церемонии, ловил себя на мысли, что из японских выступлений попросту невозможно понять, какая же страна совершила это чудовищное массовое убийство мирных людей".
По-моему, ясно уже каждому - это сделала Россия.
И только твердая позиция США не позволила российской военщине разбомбить Токио и остальные японские города.
Надо бы покаяться, что ли...
А.Б.
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ему утолщают член по требованию Шахерезады написал 25.05.2022 12:20
Самое большое зло японцам сделала именно Россия. Она напала на Японию, убила десятки тысяч японцев, отобрала территории и взяла в плен 2 миллионов японцев которые работали на строительстве хозяйства Рашки-гавняшки.