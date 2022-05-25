Интервью с кандидатом экономических наук Александром Разуваевым. Ведущий Анатолий Баранов.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Импортозамещение 3.0. Что будет в магазинах через год?
Интервью с кандидатом экономических наук Александром Разуваевым. Ведущий Анатолий Баранов.
#интервью, #анатолий_баранов, #главтеманарод
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