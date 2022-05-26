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Московский листок

О будущем русско-украинском братании в окопах

Опубликовано 26.05.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

украина европа война киев
О будущем русско-украинском братании в окопах

Основная ошибка украинцев, сражающихся на информационных фронтах интернета, заключается в наивном представлении о мироустройстве, согласно которому есть правильный, уже окончательно устроенный западный мир и есть Российская империя – представляющая собой азиатчину, силы зла и, вообще, всё плохое. Россию, учит мифология, в западный мир никогда не возьмут, в том числе и по генетическим причинам, как дикую территории населенную разными неполноценными народами. То есть мир добра и светлой стороны в этом милом украинском понимании допускает наличие за бортом неких «неполноценных людей», всяких там ор…ов, р…ню и так далее. Ну, ну.

 

Нади ли говорить, что эта мифология украинской интернет-интеллигенции не имеет ничего общего с реальностью, как и российская мифология особой «русской цивилизации». Запад, между прочим, со времен античной Греции дал миру науку, а значит гуманизм и веру в человеческий разум. Естественно, речь идет о лучших представителях и действительно великих достижениях, которые до сих пор являются вершинами, на которые нужно ориентироваться по пути человечества к свободе.

 

Что же касается повседневной реальности то она в том, что мировой рынок давно унифицировал страны, максимально стер национальные особенности, превратил в Запад всю планету, включая даже в значительной степени Афганистан с Ираном. А с точки зрения развития капитализма и связанной с ним культуры современная Россия значительно более западная страна, чем та же Польша, не говоря уже о совсем провинциальной Прибалтике.

 

Интернет-бойцы по обе стороны фронта с удивлением смотрят, как на третьем месяце войны Запад и Кремль снова заводят переговоры, шепчутся и тихонько продолжают бизнес as usual. Совсем не исключен сговор Москвы с западными столицами, по результатам которого Украине выкрутят руки и принудят к какому-нибудь похабному миру.

Арестович, кстати, предвидя что-то подобное, в последнем эфире с Фейгиным сорвался и прямо заявил, что нет смысла воевать за сохранения старой лицемерной системы, если воевать и умирать, то только за создание действительно нового мира. И здесь с ним трудно не согласиться. Только тогда и война за территориальную целостность Украины – это не та война, которая имеет смысл. Если весь мир стал «Игрой в кальмара», то какая разница у кого какая территория? А если менять мир, то может дойдет и до братания в окопах, особенно, когда война станет затяжной и очевидно абсурдной для обеих сторон. И тогда побратавшимся солдатам нужно будет какое-то представление о том, каким действительно должен быть новый справедливый мир. Это должен быть мир без кредитного и наемного рабства, без опустошающей человека войны всех со всеми за кусок хлеба, без кучки богатых и остальных, кто всю жизнь как белка в колесе и ничего не имеет. А это значит, что на смену капитализму должно прийти социалистическое общество с общественной собственностью на средства производства, общество, в котором всё принадлежит всем и управляется по единому плану в интересах всех.

 

Только такое общество сегодня может быть свободным и по настоящему демократическим, так как свобода большинства есть основание его развития и движения.



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