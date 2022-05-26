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Московский листок

70 тонн оружейных ядерных материалов у Украины

Опубликовано 26.05.2022 в разделе комментариев 0

война атомная бомба
70 тонн оружейных ядерных материалов у Украины

На Запорожской АЭС обнаружены 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, накопленных киевским режимом, сообщил журналист Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"МАГАТЭ хочет быть уверенным, что эти запасы не пропали", подчеркнул Гросси, выступая на Давосском экономическом форуме.

***

Не волнуйся, не пропадет. Попадет в хорошие руки.

Если вспомнить из курса физики, что критическая масса где-то около килограмма обогащенного урана, то так выходит, что на одной только Запорожской АЭС хранилось делящихся материалов на 70 тысяч тактических ядерных зарядов? Так? Вполне сопоставимо с ядерными арсеналами крупнейших ядерных держав, хотя арифметика тут непрямая.

Реакторы ВВЭР, работающие на украинских АЭС нарабатывают мало оружейного плутония - меньше, чем РБМК (реакторы "чернобыльского" типа), но сколько-то все равно нарабатывают.

И Запорожская АЭС хоть и крупнейшая на Украине, но далеко не единственная. Сколько оружейных материалов может храниться на других АЭС можно только гадать.

Вообще-то война в Ираке началась по куда более скромному поводу... Как и санкции против Ирана. И Чаушеску убили за одно лишь намерение получить атомную бомбу.

Есть или нет ядерное оружие у Киева? Полагаю, в каких-то экспериментальных количествах - есть. иначе бы офис президента Зеленского не вел себя так самоуверенно.

Для применения ядерного оружия у Украины есть проблемы с носителями. Свои стратегические бомбардировщики Ту-22МЗ Украина порезала сама. Ракеты Х-555 авиационного базирования числом более 500 сдала на ответственное хранения в РФ. Атомных подводных лодок у Украины нет. Проихзводство баллистических ракет на Южмашзаводе прекращено много лет назад и не возобновлялось.

Остается тактическое оружие - бомбы для небольших самолетов типа Су-24 и артиллерийские снаряды с ядерной боевой частью.

И тут очень кстати поставки из США дальнобойных гаубиц...

Мне одному кажется, что вечер перестает быть томным?

А.Б.



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