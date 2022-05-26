Суд восстановил на работе водителя начальника протокола Путина, уволенного из-за запаха алкоголя

Профсоюз работников учреждений Управления делами Президента РФ – Московская территориальная организация Общероссийского профсоюза РПРиУ-СПР во главе с Вадимом Тарношинским в ходе четырехлетнего судебного процесса добился восстановления на работе водителя. Оплата вынужденного прогула обошлась бюджету России в три миллиона рублей…

Московский областной суд 18 мая 2022 года восстановил на работе Романа Семенова, который был водителем главы протокола президента России. Ему также полагается компенсация в 3 млн рублей за «вынужденный прогул». Трудовой спор из-за подозрения в нахождении на работе в нетрезвом виде длился четыре года.

Как следует из решения суда нижестоящей инстанции, Семенов работал водителем автомобиля 1 класса на «Автобазе № 2» Управления делами президента России больше 10 лет — с 2008 года. По словам собеседника RTVI, знакомого с процессом, до 2018 года Семенов возил Владислава Китаева — руководителя протокола президента.

В материалах суда указан номер машины, которую водил Семенов, — А034МР97. Автомобиль Genesis G90 с таким госномером упоминался в публикации блогера Анатолия Спирина (телеграм-канал «Как-то вот так», посвященный политическим инсайдам) как машина, закрепленная за Китаевым.

Как установил суд, в апреле 2018 года Семенов был направлен на обязательный предрейсовый медицинский осмотр, но не прошел его. Первая «продувка» алкометра в 04:50 показала 0,16 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе, вторая в 05:10 — 0,13 промилле. Дальнейшее медицинское освидетельствование Семенов не проходил. Медсестра не смогла вручить ему направление, так как мужчина покинул медкабинет и рабочее место, а вернулся только днем, о чем были составлены соответствующие акты.

Семенов дал письменное объяснение, что алкоголь не употреблял, а рабочее место покинул, так как хотел пройти независимое медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Но так как все происходило в 5 утра, медучреждения были закрыты, а независимая экспертиза проводится не более чем через час после обнаружения спирта в выдыхаемом воздухе. В тот же день водитель был уволен «за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения».

Семенов не согласился с увольнением. По его версии, из-за хирургической операции полости рта и удаления зуба ему было предписано полоскать рот антисептическим средством Listerine, в котором имелись спиртосодержащие элементы. Об этом мужчина предоставил справку из стоматологической клиники.