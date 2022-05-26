Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Полный Делягин N 42

Опубликовано 26.05.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #делягин

Еженедельный обзор новостей от депутата Государственной думы, президента Союза профсоюзов России Михаила Делягина.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы Юрий Шевчук баллотировался в президенты, вы бы за него проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N 42
Полный Делягин N 42
26.05.2022
Импортозамещение 3.0. Что будет в магазинах через год?
Импортозамещение 3.0. Что будет в магазинах через ...
25.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Полный Делягин N 42 (0)
Суд восстановил на работе водителя начальника протокола Путина, уволенного из-за запаха алкоголя (0)
70 тонн оружейных ядерных материалов у Украины (12)
О будущем русско-украинском братании в окопах (4)
Советник главы офиса украинского президента поставил на место Киссинджера (0)
Импортозамещение 3.0. Что будет в магазинах через год? (0)
Вина России в бомбардировке Хиросимы доказана (7)
Возвращение Запорожской области под контроль Украины невозможно... (7)
Советник главы офиса украинского президента поставил на место Киссинджера (3)
Акватория не для детей (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Нужно конфисковать американский бизнес в России в ответ на запрет США обслуживать долг РФ
Дарья Митина Дарья Митина: А шо у нас тут
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Алексей Арестович о войне за новый мир и будущем русско-украинском братании в окопах
Дарья Митина Дарья Митина: Революционное
Михаил Делягин Михаил Делягин: Национализация двигатель прогресса
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss