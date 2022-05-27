Cтаринные притязания и старинные же претензии вылезают на свет божий

Премьер-министр Венгрии анонсировал введение режима ЧП в стране из-за ситуации на Украине: "Правительство реализует свое право в соответствии с конституцией объявить военное чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии (коронавируса), это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами", — сказал он в видеообращении.

На Украине отшутились.

Но вопрос: "Что это было?" повис в воздухе.

Но на самом деле это прямая реакция на действия Польши, фактически признающей свой протекторат над Украиной. О чем, собственно, я писал: "О разделе Украины и польских претензиях я писал, когда еще и о Донбассе речи не шло, а теперь любому видно - есть отчетливый интерес. И у Румынии, и у Венгрии, и даже у Словакии, не говоря о Турции."

МИД Польши положительно оценил законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на территории Украины. Ранее с инициативой выступил президент Владимир Зеленский, который анонсировал внесение в парламент страны законопроекта об особом статусе для граждан Польши.

«Это символический жест со стороны президента Зеленского и Верховной рады. Но нужно помнить, что много поляков живет на Украине. Это потомки поляков еще с тех времен, когда часть той территории находилась в границах Первой или Второй Речи Посполитой. А если у них сейчас польский паспорт, то у них будут дополнительные связанные с этим привилегии», — заявил представитель МИДа в эфире Польского телевидения.

Поляки на территории Украины получат особые права:

1) смогут занимать выборные должности;

2) быть назначенными в органы государственной власти, на руководящие должности оборонных предприятий;

3) получать доступ к секретным данным;

4) быть судьями;

5) польская полиция получит право следить за правопорядком на Украине и т.п.

И не надо думать, что польский интерес абсолютно гуманитарный - напоминая о поляках, живших на Украине со времен Речи Посполитой, польский МИД не упомянул, что большинство их украинцы вырезали во время Волынско й резни, а оставшихся в живых во время операции "Висла" эвакуировали в Польшу, вывезя из нее аналогичное число украинцев. Сегодня поляков на Украине 0,3% от общего состава населения, в Польше еще меньше - 0,12%. Правда, сейчас появилось много временных поселенцев, беженцев, но их статистика не учитывает.

Зато у Польши до сих пор сохраняются сильные постампутационные боли - Львов и окрестности, Галиция и Лодомерия. До 1939 года во Львове украинцев вообще почти не было, несколько процентов, только поляки, евреи и армяне. Сейчас это чисто украинский город.

Правда, роли сейчас поменялись - теперь при разделе Украины Польша играет примерно такую же роль, что СССР при разделе самой Польши. С той разницей, что Галиция вообще никогда не была частью Украины, и Польша, по сути, забирает свое - ну и немного чужого, как водится.

А Украина наконец-то окончательно попадает в Европу. Как польская колония.

Ну вот, Венгрия уже откликнулась. А Румыния пока продляет ресурс боевых самолетов МиГ-21 - для украинского ТВД, где собственных истребителей не производится вообще, а старые советские машины почти все уничтожены, истребитель второго поколения вполне может сыграть заметную роль, тем более, что пиратская румынская модернизация существенно повысила боевой потенциал МиГ-21.

Есть небольшие территориальные претензии у Белоруссии, но эти претензии подкреплены боеспособной армией и ВВС.

Но все же о Польше в первую очередь, не о людях, собственно поляках, а о польском государстве.

И даже сначала о государстве вообще.

Государство - это множество людей, его населяющих, но тут сумма совсем не равна слагаемым. Народ, в частности, польский, да и всякий другой, состоит в массе своей из открытых доброжелательных людей, вполне разумных, никому не желающих зла. Как и всякий другой народ. Но стоит этим замечательным людям образовать какое-нибудь государство, как в нем проявляются в первую очередь самые худшие черты населяющих его людей - безумная мстительность, жестокость к своим и тем более к чужим, склонность принимать решения, которые порой неприлично даже назвать вслух.

Это не о поляках, а о вообще всех людях.

Но при этом без государства люди жить не могут, вообще. Обязательно в государстве.

А теперь о государстве польском.

Надо сказать, что история польского государства весьма трагична.

Государство достаточно древнее, польские великие князья участвовали еще в первых крестовых походах.

Первым известным правителем Польши был великопольский князь Мешко I из рода Пястов; в 966 году он принимает христианство по западному обряду, всего на 14 лет раньше, чем Киев. При его сыне — Болеславе Храбром — Польское княжество достигло вершины могущества.

Кстати, уже тогда по имени одного из польских племен - куявы - прослеживается связь будущей Польши с будущей Киевской Русью.

Великопольский князь Пржемысл II в 1295 году принял титул короля, даже почти на полвека позже, чем галицкий князь - в 1253 году Даниил Галицкий принял в Дорогочине титул «короля Руси» от папы римского Иннокентия IV.

В то время Польша, Литва, Галиция, Московское княжество - это было очень близко, фактически по-родственному.

К примеру, в 1377 году великим князем Литовским стал Ягайло Ольгердович, а его братья (!) Андрей Полоцкий и Дмитрий Стародубский и Трубчевский перешли на службу к Дмитрию Ивановичу Московскому и участвовали в Куликовской битве в 1380 году на стороне Москвы.

В 1384 году Ягайло, Скиргайло и Дмитрий-Корибут заключили с Дмитрием Московским и его двоюродным братом Владимиром Серпуховским московско-литовский договор, предусматривавший, в том числе, брак Ягайла с дочерью Дмитрия Донского при условии подчинения великого князя литовского верховной власти великого князя московского. Но для Ягайло перспективы занятия польского трона были предпочтительней условий договора с Дмитрием Донским.

После польско-литовской унии совместное государство начало развиваться очень мощно, превращаясь в восточноевропейскую империю.

В 1410 году состоялась Битва при Грюнвальде, кончившаяся разгромом Тевтонского ордена.

Сын Ягайло Владислав III стал одновременно королём Венгрии и Польши.

В 1454 году по Нешавским статутам Польша превратилась в республику, где высшая власть принадлежала сейму.

В 1466 году по Второму Торуньскому миру Польша присоединила Померанию с Гданьском и получила выход к Балтийскому морю. Сын короля Владислав в 1471 году стал королём Чехии, а с 1490 года — и королём Венгрии.

В 1586 году поляки избрали королем шведского короля Сигизмунда III Ваза, он был одним из самых могущественных польских королей, и под его властью Польша достигла площади в миллион квадратных километров.

Московские бояре во время Смуты, присягнули малолетнему сыну Сигизмунда Владиславу, и он получил титул Великого князя Московского, правда, реально Москвой не правил.

В 17 веке Речь Посполитая превратилась в огромное мощное государство, занимавшее территорию почти всей Восточной Европы - от Познани на западе до Смоленска и Киева на востоке, от Дерпта на севере, до Каменец-Подольского на юге - помните завтрак мушкетеров в фильме с Боярским? Так вот, съемки велись в той самой Каменец-Подольской крепости, так что мушкетеры там могли быть только польские - кстати, и королева тогда была француженка, Мария Луиза де Гонзага, дочь герцога Гиза.

И вот это великолепное могущественное европейское государство спустя сто лет не просто растеряло все приобретения, а потеряло и самостоятельную государственность!

Надо понимать всю глубину исторической травмы, полученной этим важным европейским народом, который дал Европе соус, суп и танец "полька"!

И кто раздербанил это великое государство? Какие-то непонятные германские князьки и московские полутатары, которых когда-то польская кавалерия, лучшая в Европе, крошила направо и налево.

В принципе, повернись колесо истории чуть иначе, и это Польша осваивала бы крымские берега (кстати, литовские князья дважды входили в Крым) и строила бы флот на Балтике, да и тюменскую нефть тоже добывали бы поляки.

Не случайно польские дворяне были вернейшими союзниками Наполеона, обещавшего вернуть польскую государственость.

Поэтому первое, что сделала Польша после восстановления своей государственности после 1917 года - это разгромила Красную армию.

Основной целью руководства Польши во главе с Юзефом Пилсудским было восстановление Польши в исторических границах Речи Посполитой 1772 года, с установлением контроля над Белоруссией, Украиной, Литвой и геополитическим доминированием в Восточной Европе:

"Замкнутая в пределах границ времён XVI века, отрезанная от Чёрного и Балтийского морей, лишённая земельных и ископаемых богатств Юга и Юго-Востока, Россия могла бы легко перейти в состояние второсортной державы, неспособной серьёзно угрожать новообретённой независимости Польши. Польша же, как самое большое и сильное из новых государств, могла бы легко обеспечить себе сферу влияния, которая простиралась бы от Финляндии до Кавказских гор".

Сравните со словами Ленина: "В апреле 1920 г. мы стояли к востоку от Минска и предлагали мир на этих условиях, лишь бы избавить рабочих и крестьян России от новой войны. Но раз нам война навязана, мы должны ее кончить победоносно…"

Та же ситуация сложилась и к началу Второй мировой войны, которая, как известно, тоже началась в Польше.

Перед войной у Польши были свои планы на Германию.

В ходе переговоров в Москве в августе 1939 г. маршал Рыдз-Смиглы отклонил все попытки западных держав получить польское разрешение на проход частей Красной Армии по территории Польши на Запад, заявив: «нет никакой гарантии, что Советы действительно будут принимать активное участие в войне. Кроме того, раз вступив на территорию Польши, они никогда не покинут её».

Сам маршал и фактически диктатор Польши пошил себе новый мундир на случай парада в Берлине.

А спустя месяц с небольшим, когда перед Польшей встала перспектива полной оккупации со стороны Германии, писал: «Советский Союз вторгся на нашу землю. Приказываю общее отступление в Венгрию и в Румынию самыми короткими путями. С большевиками не сражаться, разве что в случае атаки с их стороны или попыток разоружить отряд. Задание обороны, стоящее перед Варшавой и другими городами, остаётся неизменным».

Думаю, восстановление польской государственности уже руками Советского союза часть польской интеллигенции воспринимала тоже как унижение.

И вот с таким ментальным багажом Польша вошла в 21 век.

Я это говорю о Польше, но те же фантомные боли остались и у обломков Австро-Венгерской империи, и у Румынии, мечтавшей о Румынии Мара – Великой Румынии, наследнице Рима… То же видим мы в какой-то степени и администрации Эрдогана, перешагивающего от призрака Османской империи, халифата через республиканское столетие Ататюрка к новой роли турецкого государства на европейском континенте.

Как выясняется, постиндустриальная эпоха несет на себе такие архаические черты, казалось бы изжитые капиталистическим развитием, среди которых просматривается не только феодальная традиция, но и что-то от рабовладения…

Карта Европы перекраивается, и старинные притязания и старинные же претензии вылезают на свет божий вместо инновационных видений Тоффлера.

И для нас это не абстракция – мы живем в этой трансформации, она нас двигает и порой убивает.

У нас не "Дивный новый мир", не тоффлеровская "Третья волна" - у нас вторая серия феодальной раздробленности и строительства империй "нового типа". Да, с мобильной связью и интернетом, но по сути – тоже самое, что и во времена Великого княжества Литовского или Османской империи…

Старые государства рушатся, но на их место приходят еще более старые несостоявшиеся в прошлом гособразования.

Причем на том же самом ландшафте.