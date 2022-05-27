Украина упрекает Запад в недостаточных поставках наступательных вооружений

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что, по его мнению, главной проблемой армии Украины являются ограниченные поставки от западных стран РСЗО, которые на данный момент закончились у ВСУ.

«Мы утратили возможность наносить удары по российским тылам, потому что закончились соответствующие снаряды и ракеты. И для нас критической является поставка вооружений, способных восстановить способность украинской армии „выносить“ российские оперативные тылы», — заявил Арестович.

По мнению советника главы офиса президента Украины, если бы ВСУ использовали ракетные системы залпового огня дальнего радиуса, то ВС РФ продвигалась бы по территории Украины не такими быстрыми темпами. Тогда не было бы речи о быстром захвате украинских городов.

«Эту способность мы потеряли несколько недель назад, а Запад не успел нам ее восполнить. Потому что они думают о том, как бы это не использовали по территории Российской Федерации», — сообщил Арестович.

***

Ну так выходит, Запад прав - сначала "утратили возможность наносить удары по российским тылам", а потом "они думают о том, как бы это не использовали по территории Российской Федерации".

Примеров использования своего вооружения для ударов по территории РФ со стороны ВСУ уже много.

Проблема ВСУ одна - желание убивать не подкреплено производством вооружений и военной техники. Зулусы..

А.Б.