Почему Путин напал на Украину

"Разжигай войну, когда назревает восстание."

Римская поговорка

Политиков, разваливших СССР, Михаил Горбачев называл "шкурниками".

Владимиром Путиным в политике в первую очередь двигают личные интересы.

Его сильно напугало свержение и убийство М. Каддафи - подтверждением этого являются публичные истерики министра иностранных дел РФ С. Лаврова.

Затем Путина напугал украинский "майдан", бегство В. Януковича из Украины и рассказы о том, как его хотели убить.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Путина стал белорусский "майдан".

Когда Путин увидел А. Лукашенко в бронежилете с автоматом, он решил действовать согласно принципу дзюдо "на опережение" и уничтожить "майдан" в его логове - на Украине.

К тому времени число "экстремистских ячеек", раскрываемых ФСБ в России, увеличивалось в геометрической прогрессии.

Древние римляне говорили: "Разжигай войну, если назревает восстание."

Как сообщают спецслужбы США, решение ввести войска на Украину Путин мог принять еще принял летом 2021 года...