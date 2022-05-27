Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему Путин напал на Украину

Опубликовано 27.05.2022 автором А. Мейерсон в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Почему Путин напал на Украину

"Разжигай войну, когда назревает восстание."

Римская поговорка

 

Политиков, разваливших СССР, Михаил Горбачев называл "шкурниками". 

Владимиром Путиным в политике в первую очередь двигают личные интересы. 

Его сильно напугало свержение и убийство М. Каддафи - подтверждением этого являются публичные истерики министра иностранных дел РФ С. Лаврова. 

Затем Путина напугал украинский "майдан", бегство В. Януковича из Украины и рассказы о том, как его хотели убить. 

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Путина стал белорусский "майдан".

Когда Путин увидел А. Лукашенко в бронежилете с автоматом, он решил действовать согласно принципу дзюдо "на опережение" и уничтожить "майдан" в его логове - на Украине. 

К тому времени число "экстремистских ячеек", раскрываемых ФСБ в России, увеличивалось в геометрической прогрессии. 

Древние римляне говорили: "Разжигай войну, если назревает восстание." 

Как сообщают спецслужбы США, решение ввести войска на Украину Путин мог принять еще принял летом 2021 года... 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы Юрий Шевчук баллотировался в президенты, вы бы за него проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N 42
Полный Делягин N 42
26.05.2022
НАТО окружает Петербург
НАТО окружает Петербург
27.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
НАТО окружает Петербург (0)
Почему Путин напал на Украину (0)
Украина упрекает Запад в недостаточных поставках наступательных вооружений (11)
Cтаринные притязания и старинные же претензии вылезают на свет божий (6)
Полный Делягин N 42 (1)
Суд восстановил на работе водителя начальника протокола Путина, уволенного из-за запаха алкоголя (0)
70 тонн оружейных ядерных материалов у Украины (23)
О будущем русско-украинском братании в окопах (10)
Советник главы офиса украинского президента поставил на место Киссинджера (0)
Импортозамещение 3.0. Что будет в магазинах через год? (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вот теперь хер помайданишь
Дарья Митина Дарья Митина: Про новые аусвайсы
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафуров о том, следует ли ожидать турецкий Майдан
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Сахалин и Курилы-2021. Часть пятая. Морская тема.
Михаил Делягин Михаил Делягин: Что Россия получит от присоединения Запорожья?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss