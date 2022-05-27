Вот теперь хер помайданишь

Колобок очень доволен собой - решение лететь в Каир при +38 градусах в тени было совершенно верным. Если кто-то не был в Каире после революции, считайте, что вы там не были вообще.

Во-первых, Колобок испытал нехилый когнитивный диссонанс, приехав на площадь Тахрир и не найдя её. Тёр глаза, щипал себя за жопу, но это был не сон - Тахрира нет. Вроде, приехав к Национальному Египетскому музею, на Тахрир попадаешь автоматически, но реально почувствовала себя попаданцем. Египетские власти после известных событий взяли пример с Юрия Михайловича Лужкова, застроившего Манежную площадь всяким непотребным хламом, - точно так же и вместо Тахрира теперь какие-то надолбы, кадки с цветами каждая величиной с противотанковый ёж, полицейские будки, вечная стройка с грудой строительного мусора (когда власти нужно, чтобы народец не шароёбился по площадям, власть любую стройку умеет сделать перманентной), а также новый мраморный обелиск, символизирующий непонятно что, в окружении четырех мраморных баранов. Типа, кто приехал на Тахрир, желая увидеть Тахрир, тот и есть мраморный, шлифованный баран. "Теперь не помитингуешь, - сообщает нам грустно гид Махмуд, 11 лет назад сам активный участник революционных событий. - Больше в Каире нет открытых пространств, способных вместить большие количества народу, и если вдруг что, то собираться больше негде".

Кстати, с гидом Махмудом нам крупно повезло. Вспоминаю свой приезд в Каир в 2008 году - в Египетский музей нас завели буквально на полчаса, что позволяет буквально бегом пробежаться по основным залам без всяких экспликаций. То, что отнюдь не каждый турист - египтолог, никого не смущало. А сегодня Махмуд водил нас по музею три с лишним часа, рассказывая и показывая то, что мы сами бы никогда не нашли и нигде не вычитали. Кстати, Музей не узнать - экспозиция полностью перестроена, систематизирована, масса новых экспонатов, в том числе и из совсем свежих археологических находок, раздел гробниц практически полностью обновлен - ничего подобного раньше не выставлялось. Гробницы Юи и Туи (или, более правильно, Иуйи и Туйи, прадеда и прабабки Тутанхамона), вернувшиеся в экспозицию после 60 лет отсутствия, просто поражают воображение - у нас в моргах трупы недельной давности порой в худшем состоянии, чем жрецы Иуйя и Туйя, жившие больше трёх тысяч лет назад. Фото обработаю и вывешу, но можете уже сейчас погуглить - родители царицы Тийи лежат просто как живые - с сохранившейся кожей (!!!) и роскошными волосами. Туйя, кстати, вылитая Анна Андреевна Горенко aka Ахматова.

Самые главные хиты музея - сокровища Тутанхамона - теперь не лежат неприкаянно в центре второго этажа, а собраны в отдельный, полутёмный зал с подсветкой, делающей гробницы, маски и прочие роскошества просто волшебными. Кстати, теперь это единственный зал в музее, где запрещена съёмка, - кончилась лафа, посмотрел и убирайся. Но само экспонирование, конечно, стало на порядок эффектней.

Кстати, то, что нам втирали во время арабской весны пропагандоны из СМИ всего мира, - мол, якобы, революцыанэры разграбили и осквернили музей, - оказалось таки галимой пропагандой. По итогу из музея ничего не пропало, хотя попытки спиздить часть экспонатов были, но не со стороны протестующих, а со стороны как раз сотрудников и охранников Музея. В итоге всё спизженное у них было революционерами реквизировано и возвращено на законное место, а вокруг Музея круглосуточно стояли несколько кругов народных дружинников в сцепке, дабы с главным национальным достоянием ничего не случилось. Таковы законы пропаганды - то ли революционеры украли, то ли, наоборот, предотвратили кражу, но осадочек остался, да и кто там будет разбираться.

Переезд значительной части экспонатов в новый "Великий музей" в Гизе - наверно, самое впечатляющее церемониальное зрелище, виденное мной в последнее время, - на самом деле чреват большой жопой, но пока это мало кто понял. На фоне прокладки новой линии метро (стройку века обещают закончить в ближайшие два-три года) которая свяжет каирский аэропорт с зоной пирамид в Гизе и новым "Великим музеем", вся эта передислокация будет означать лишь то, что туристов теперь в Каир возить вообще не будут, ограничившись только Гизой. Хочешь увидеть Каир - нанимай индивидуального экскурсовода за большие деньги или тыкайся, как слепой щенок, по 50-тиградусной жаре сам.

В Гизе тоже всё не слава Аллаху. Весь прилегающий к пирамидам бедуинский квартал сейчас пойдет под снос - после 800-летнего существования. Люди, жившие в халупах, но зато непосредственно на месте работы, сейчас будут загнаны за Можай, откуда без личного транспорта ты до работы никогда не доберёшься. Бедуины протестуют, отказываются выезжать, но, как говорится, кто их спрашивает? Правительство приняло решение, и оно бульдозерное. Главная засада в том, что бедуинов переселяют в квартиры в типовых многоэтажках, и им негде держать верблюдов и лошадей (сейчас в каждом бедуинском домишке вокруг пирамид первый этаж отдан под стойло, а второй этаж - жилой). Как власть будет решать эту проблему, пока совершенно не ясно. Все тендеры на эту землю, обещающую стать Клондайком и Эльдорадо для крупного застройщика, уже распределены - вместо бедуинских хибар там будут отели Эксельсиор, Риксос и прочие Хайятты.

В общем, если вы приедете в Каир ещё лет через 5, то есть риск не увидеть многое из того, что всегда составляло его прелесть. Хотя Каир и модернизация - это самые несовместимые понятия из всех возможных, но кое-что просто исчезнет безвозвратно.