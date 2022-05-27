Сегодня страна отмечает День пограничника в 104-й раз

28 мая 1918 года Декретом Совнаркома было создано Главное Управление пограничной охраны.

Вековая история была славной – вся страна знала таких героев, как: Андрей Коробицын, ценой своей жизни не пропустивший через границу на Западе группу диверсантов 21 октября 1927 года; парторг Александр Краев, командовавший погранотрядом в Хасанском районе, который ценой своих жизней не пропустивших японских нарушителей 1 мая 1935 г.; комсомолец Валентин Котельников, самоотверженно сражавшийся в рукопашном бою с самураями и погибший от вражеской пули в октябре 1935 г.; Фёдор Крайнов – отважный пограничник-пулемётчик Посьетского отряда на оз. Хасан, получивший смертельное ранение в 25 марта 1936 г.; Никита Карацупа, задержавший на Дальнем Востоке сотни нарушителей границы и многие-многие имена Героев…

В страшный день 22 июня 1941 года пограничники первыми приняли удар фашистов.

Бессмертной славой покрыли себя заставы лейтенантов Усова и Сивачёва, сражавшиеся до последнего патрона, до последней капли крови. Нам никогда не забыть бесстрашные и отважные подвиги героев – защитников Брестской крепости, оказавшихся первыми и принявшими бой на пути Вермахта.

Навсегда в наших сердцах останется бессмертный подвиг героев - пограничников под командованием старшего лейтенанта Стрельникова и полковника Леонова, защищавших остров Даманский. По разным данным, в боях за Даманский погибли 58 советских пограничников.

И в новое постоветское время пограничники совершили множество бессметрных подвигов при охране общих границ - в Таджикистане и на Кавказе. Это сотни героев, имена которых сегодня почти забыты, хотя прошло совсем немного времени с тех пор, когда эти границы были общими.

Ну и сейчас погранвойска не остаются без работы. Можно сказать, увы, но такова наша реальность и судьба.

Границы придется охранять еще долго, и поливать их кровью героев. А потом забывать про них...

А.Б.