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Московский листок

Борис Джонсон ищет новых друзей

Опубликовано 27.05.2022 в разделе комментариев 0

украина британия
Борис Джонсон ищет новых друзей

Премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о создании нового международного альянса, который будет противостоять России, сообщает Corriere Della Sera.

Как пишет издание, Лондон предлагает государствам, которые недовольны политикой Брюсселя и действиями Германии в адрес Москвы, объединить усилия. Джонсон рассматривает возможность создания нового «политического, экономического и военного альянса», который станет альтернативой Европейскому союзу.

Джонсон хочет объединить в альянс те государства, которые выступают за свободную экономику, с ответственностью подходят к защите национального суверенитета и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении Москвы.

Ну, это понятно, Лондон вышел из ЕС, что пошло явно не на пользу Евросоюзу - вот, евро уже опять почти сравнялось с долларом.

Но ведь это не на пользу и Британии, и премьер ищет пути хоть отчасти исправить главное "достижение" своего правления.

Однако, будучи по сути своей маргинальным политиком, Джонсон идет по маргинальному пути и ищет новых другей Британии в маргинальных кругах.

В Европе осталось не так много стран, не входящих в ЕС. При этом Швейцария и Норвегия навряд ли согласятся войти в маргинальный антироссийский альянс. Им просто незачем. Кто там еще? Албания, Косово, Сербия, Молдавия, Турция?

Ясно, что Сербия и Турция отпадают, им не выгодно. Разве что Молдавия... Кардинал и галантерейщик - это сила!

Ну и Украина сегодня, конечно, главный кандидат в это список. Правда, есть препятствие - официальная государственная мечта Украины - это ЕС и НАТО.

Правда, есть две страны, экономика которых сильно пострадала от вступления в ЕС - это Финляндия и Швеция. Но они только-только подали заявку в НАТО, но даже не это главное. Все предыдущее экономические благополучие этих стран строилось на торговле с Россией, а не на конфронтации с ней. И восстановится ли это после вступления скандинавских стран в "антироссийский союз"? Вопрос риторический...

Впрочем, тоже самое касалось и Украины - до 2014 года этономика Украины развивалась достаточно динамично именно на основе тесных экономических связей с РФ. Потом майдан и дальше сами знаете.

 А.Б.



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