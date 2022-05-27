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Московский листок

Рубль возвращается обратно, в попу

Опубликовано 27.05.2022 в разделе комментариев 0

цб рубль правительство
Рубль возвращается обратно, в попу

В пятницу утром, 27 мая, позиции рубля ухудшаются. Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже повышается на 1,86 рубля, до 66,47 рубля, курс евро — на 1,17 рубля, до 68,8 рубля, следует из динамики торгов. 26 мая, Центробанк понизил ключевую ставку с 14 до 11%.

Валютный рынок моментально отреагировал на данную новость. В ходе торгов на Московской бирже курс рубля демонстрировал падение по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) подскочил на 5,93 рубля, до 65,26 рубля, евро — на 7,38 рубля, до 68 рублей ровно. Это произошло впервые с конца февраля.

Думаю, пройдет еще немного времени, и рубль остановится где-то на уровне 80 рублей за бакс.

Обвала до 120 не случится, но и нынешний курс ниже 60 - тоже не айс, и первым его не допустит Центробанк.

Вопрос в другом - вернется ли рубль в категорию денег, или так и останется расчетным знаком для внутреннего употребления?

 



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