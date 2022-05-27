McDonald’s на Пушкинской откроется под новым названием в День России 12 июня

"Макдоналдс" под новым именем вернется в Россию 12 июня. Пока заработает только ресторан на Тверской улице, в районе "Пушкинской. Ну как и раньше, в горьбачевские времена, когда он первым и открылся на месте культового бара "Лира".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ресторанах «Макдоналдс», которые начнут работать в России под новым брендом, сохранится привычное меню.

Кстати, точно также можно открыть и все остальное, включая Европу.

Страна у нас большая, места хватит - скажем, переименовать Салехард в Лондон, Обь, на которой он стоит, в Темзу. Построить пару пабов, открыть в местном Сохо еще питейных заведений, картинки развесить с Вестминстером и Тауэром.

Билеты будут не дороже, чем в Британию, климат тоже дрянь, а местные скоро перекрасятся в натуральных британцев - надо только перейти на виски... Местное, разумеется, из свеклы.