Собор УПЦ принял решение о полной самостоятельности

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", - говорится в документе, распространенном УПЦ. Собор также выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине.
В постановлении отмечается, что значительная часть украинских беженцев, находящихся за границей, обращаются к Киевской митрополии УПЦ с просьбами открыть украинские православные приходы за рубежом. "В этой связи Собор выражает глубокое убеждение, что Украинская православная церковь не может оставлять своих верующих без духовной опеки, должна находиться рядом с ними в их испытаниях и организовывать церковные общины в диаспорах. Необходимо и дальше развивать миссию за рубежом среди православных украинцев для сохранения ими своей веры, культуры, языка и православной идентичности", - говорится в документе.
УПЦ предлагает раскольнической Православной церкви Украины возобновить диалог.
Еще одним условием для диалога в УПЦ назвали "решение вопроса каноничности иерархии ПЦУ, ведь для УПЦ, как и для большинства поместных православных церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской преемственности ее епископов".
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Это серьезно - практически РПЦ под управлением Кирилла остается в конфронтации почти со всем православным миром.
Скорее всего, УПЦ и ПЦУ закончат раскол и сольются во что-то более-менее единое, но ценой этому станет фактический раскол в РПЦ - Московский патриархат теряет украинскую церковь целиком. Такого не было ни в составе Польско-литовского государства, ни позже.
Давайте скажем прямо - канонических прчин тут нет, всему виной курс РПЦ на полную синергию с государством. Но то, что было хорошо в византийскую эпоху, во времена Пера Великого и даже в период Советской власти, сегодня уже совсем иначе.
Церкви очень трудно оставаться моральным авторитетом, если она полностью встраивается в государственную политику. Государство может взять церковь на содержание, но не может обеспечить ей доверие прихожан. А не надо забывать, что церковь - это не организация, это прежде всего сообщество людей, круг, коммуна, киновия. И сейчас не средние века - директивные указания тут не работают...
А.Б.
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berg написал 28.05.2022 02:29
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" © "Московский комсомолец", 18.02.1997
"Табачный митрополит
Сергей Бычков
Сегодня в Москве в Даниловском монастыре открывается Архиерейский собор.
Русская Православная Церковь пытается возвратить свои позиции. Общество без Церкви - все равно что борщ без соли. Процесс возрождения был трудным, и до сих пор для многих непонятно, сумела ли Русская Церковь занять подобающее место в нашей жизни. Отшумел праздник тысячелетия крещения Руси, когда неудобно было говорить о проблемах, но от них все равно никуда не деться. Необходимость восстановления разрушенных храмов и монастырей, катастрофическая нехватка священнослужителей, отсутствие общецерковной газеты, материальных средств... Многим кажется, что достаточно восстановить разрушенные храмы, открыть еще десяток семинарий и - Православие вновь засияет прежним светом.
Но этого недостаточно. Наследие прошлого довлеет не только над обществом, но и над Русской Церковью.
Медвежьи объятия государства порой оказывают Церкви недобрую услугу.
Государство принимает решение помочь Церкви, и в качестве гуманитарной помощи поступают сигареты. С начала 1996 года Отдел внешних церковных сношений начинает активно заниматься коммерческой деятельностью. За прошлый год через него прошли десятки миллионов долларов. Отдел, возглавляемый митрополитом Кириллом (Гундяевым), занимает особое положение, становясь как бы церковью в Церкви. Деньги (в основном вырученные за продажу льготных сигарет) таят в себе огромный соблазн. ...Нельзя отказать митрополиту Кириллу в дальновидности. На заседании Священного Синода 11 октября прошлого года, когда впервые встал вопрос о широкомасштабной торговле сигаретами подведомственного ему Отдела внешних церковных сношений, митрополит повел себя неклассически. Злые языки утверждают, что и лексика употреблялась нецерковная. Митрополит Кирилл поставил ультиматум не только Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, но и всему Священному Синоду. Он потребовал, чтобы собратья "прикрыли" его. Говорят, что после этой краткой, но весомой речи молодого митрополита наступило долгое и тягостное молчание. Патриарх встал и покинул заседание. Увы, этот эпизод не вошел в официальные пресс-релизы, и, несмотря на то, что мне трудно ручаться за достоверность деталей этого эпизода, ясно одно - так мог поступить только неклассический диссидент. Тот же журналист прописал в своем панегирике весомую защитную фразу, над которой стоит поразмышлять: "В октябре 1996 года его попытались сделать козлом отпущения (без кавычек!) .. .." Сайт " http://www.compromat.ru/page_25810.htm "