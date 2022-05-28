Собор УПЦ принял решение о полной самостоятельности

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", - говорится в документе, распространенном УПЦ. Собор также выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине.

В постановлении отмечается, что значительная часть украинских беженцев, находящихся за границей, обращаются к Киевской митрополии УПЦ с просьбами открыть украинские православные приходы за рубежом. "В этой связи Собор выражает глубокое убеждение, что Украинская православная церковь не может оставлять своих верующих без духовной опеки, должна находиться рядом с ними в их испытаниях и организовывать церковные общины в диаспорах. Необходимо и дальше развивать миссию за рубежом среди православных украинцев для сохранения ими своей веры, культуры, языка и православной идентичности", - говорится в документе.

УПЦ предлагает раскольнической Православной церкви Украины возобновить диалог.

Еще одним условием для диалога в УПЦ назвали "решение вопроса каноничности иерархии ПЦУ, ведь для УПЦ, как и для большинства поместных православных церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской преемственности ее епископов".

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Это серьезно - практически РПЦ под управлением Кирилла остается в конфронтации почти со всем православным миром.

Скорее всего, УПЦ и ПЦУ закончат раскол и сольются во что-то более-менее единое, но ценой этому станет фактический раскол в РПЦ - Московский патриархат теряет украинскую церковь целиком. Такого не было ни в составе Польско-литовского государства, ни позже.

Давайте скажем прямо - канонических прчин тут нет, всему виной курс РПЦ на полную синергию с государством. Но то, что было хорошо в византийскую эпоху, во времена Пера Великого и даже в период Советской власти, сегодня уже совсем иначе.

Церкви очень трудно оставаться моральным авторитетом, если она полностью встраивается в государственную политику. Государство может взять церковь на содержание, но не может обеспечить ей доверие прихожан. А не надо забывать, что церковь - это не организация, это прежде всего сообщество людей, круг, коммуна, киновия. И сейчас не средние века - директивные указания тут не работают...

А.Б.