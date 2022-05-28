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Московский листок

Боевой дух ниже плинтуса

Опубликовано 28.05.2022 автором Виктор Алкснис в разделе комментариев 1

армия солдат офицер
Боевой дух ниже плинтуса

Вчера российские СМИ сообщили о том, что 120 военнослужащих одной из частей Росгвардии отказались ехать воевать на Украину и за это были уволены.

Для меня, как профессионального военного, дослужившегося до звания полковника,, этот факт, когда люди в погонах отказываются выполнять свой воинский долг, является возмутительным и требующим не только их увольнения, но и привлечения к уголовной ответственности.

Но как профессиональный политик, знакомый с действующим российским законодательством, вынужден сквозь зубы признать, что в данном случае закон на их стороне и они имели право на этот отказ. Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" четко и однозначно определил задачи войск Росгвардии. Они. среди прочих возложенных на них задач, участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, участвуют в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции;, участвуют в территориальной обороне Российской Федерации, оказывают содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации. Ни слова об участии в боевых действиях, тем более за пределами РФ, в данном федеральном законе нет. Военное положение в РФ не вводилось, мобилизация не проводилась, контртеррористическая операция не объявлялась.

Я отнюдь не оправдываю этих росгвардейцев, которые с моральной точки зрения для меня являются предателями в условиях, когда наша страна ведет войну.

Но у меня возникают вопросы к нашему высшему руководству. Кто тот "гений", который был настолько уверен, что главные угрозы безопасности нашей стране носят внутренний характер в форме массовых несанкционированных акций протеста, а также со стороны кучки недобитых террористов? И именно поэтому необходимы массовые войска Росгвардии, которые по неофициальным данным в 2017 году составили около 380 тысяч человек А вот внешняя угроза опасности не представляет и поэтому можно обойтись небольшими компактными Сухопутными войсками общей численностью около 300 тысяч человек.

Но в конечном итоге выяснилось, что это не так и приоритеты в вопросах обеспечения безопасности страны должны были быть противоположные. Выяснилось, что небольшие по численности Сухопутные войска не в состоянии обеспечить успешное проведение специальной военной операции на всем протяженном фронте на Украине и именно поэтому она пробуксовывает и затягивается. А основная причина этого заключается в численном превосходстве украинской армии и ее способность за счет проведения нескольких волн мобилизации восполнять свои большие потери и это численное превосходство сохранять. Невзирая на победные фанфары наших официальных СМИ об успешном "перемалывании" украинской армии одновременно идет процесс "перемалывания" и нашей армии, хотя и в меньших масштабах. Но восполнять эти потери, судя по всему, нам нечем и именно поэтому приходится привлекать к участию в боевых действиях военнослужащих Росгвардии. А судя по упомянутому факту массового отказа росгвардейцев от такого участия их боевой дух ниже плинтуса и рассчитывать на их боеспособность не приходится. На мой взгляд ситуации очень тревожная и требует принятия оперативных мер.

Если мы резко не нарастим численность нашей группировки на Украине и не сравняемся по численности с ВСУ, то с учетом поступления на вооружение украинской армии техники и вооружений, поставляемых из США и стран НАТО, летом нас могут ждать там серьезные неприятности. Единственный способ это предотвратить - проведение мобилизации. Хотя бы частичной. Но при этом ведь надо еще подготовить этих людей к боевым действиям, оснастить их и вооружить всем необходимым. А это время. И к готовящемуся летнему масштабному контрнаступления украинской армии мы можем не успеть.



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Всего комментариев к статье: 1
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Рок-н-ролл написал 28.05.2022 03:09
Вот интересно, а с какого простите бодуна молодежь должна погибать за хотелки пожилых имперцев с веймарским синдромом и антиукраинских шовинистов и т.д.??? Алкнисы и им подобные что-то сами не спешат стать удобрениями на полях Украины, зато постоянно требуют массовой моГилизации молодых людей, которые в большинства своем в гробу видали спецоперацию, захват территорий, и возможно вообще стремятся жить в нормальном современном обществе, а не в архаичной московии.
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