Старость приводит в детство, правда не всех

Получил очередной номер газеты "Правда". Две страницы заняты повествованием столетия пионерской организации. Коммунисты организовали приём в пионеры на Красной площади в Москве. Небольшая кучка молодёжи и в середине слегка разинув рос возвышается главный коммунист России Геннадий Андреевич. Странно что ни на одном молодом человеке нет пионерского галстука. Некоторые на заднем ряду выглядят гораздо старше пионеров.

Страна воюет на Украине и надо сказать не очень успешно. Наши солдаты попадают в плен к националистам, которые просто издеваются над ними. Убивают или просто стреляют в колени, чтобы не мог ходить. Эти кадры телевидение показало несколько раз в том числе на передаче "60 минут". Думаю, что после просмотра желающих повоевать на стороне России не прибавится. Власть проводит специальную военную операцию при которой пленных вообще не должно быть. "Специальная" значит продумана специалистами до мельчайших подробностей. А какие могут быть в российской армии специалисты если сам министр по образованию строитель.

А на Красной площади идёт торжество. Командир сводного пионерского отряда отдаёт рапорт почётному Председателю пионерской организации Г.Зюганову, который обратился к участникам торжественного сбора. "Мои друзья. Уважаемые товарищи и соотечественники от имени ЦК КПРФ, от имени Всероссийского штаба протестных действий приветствую вас и поздравляю с вековым юбилеем красногалстучной пионерии. Ура!" А чем же занят штаб? Думайте, читатель. И далее Г.Зюганов говорит: "Посмотрите на Мавзолей В.Ленина, который первым на планете провозгласил Советскую власть". Мне показалось, что Мавзолей провозгласил. Неужели драпировку уже сняли? Надо было Зюганову провести это мероприятие 9 мая или даже 10 мая. Молодёжь должна запомнить и понять по какой причине в такой праздничный день Мавзолей закрывают от глаз людских и главное без объяснения и полемики. И далее Председатель говорит: "Всё последнее время мы отчитывались перед страной о своих делах. В Колонном зале Дома Союза 15 лучших детских ансамблей представили великолепный концерт". И что же это за дела? Отчитывался перед страной, но даже телевидение не упомянуло об этих отчётах. Зюганов понимает о чём он говорит? Страна воюет, погибают наши контрактники и даже генералы, а он занят пионерией. А. Караулов говорит, что на войне участвуют и призывники, хотя президент запретил использовать не подготовленную молодёжь.

"Обратите внимание на наш брусчатку Красной площади. 9 мая по ней ваши старшие братья и сёстры прошли маршем, демонстрируя волю к защите нашей независимости и свободы". А как Зюганов определил, что эти толпы продемонстрировали волю к защите нашей независимости? От кого мы должны быть независимы? Только от своей власти, которая развалила экономику и никак не может восстановить хотя бы до уровня экономики СССР. Зарплата у народ нищенская, а цены возросли без учёта покупательской способности населения. Люди стараются приобрести индивидуальное жильё, как правило это в сельской местности, но загородить участок средств не хватает. Дерево и металл стал не доступен рабочему человеку, пенсионеру. Поэтому правительство стало закупать картофель. Село разорили, и картошки не стало хватать. В стране на консервные банки нет жести. А Геннадий Андреевич, именуя свою партию как оппозиционную, занимается пионерией. Хотя бы раз за 30 последних лет посмотреть на пионера и чем они могут заниматься при бандитски - воровском капитализме? Какая возможность у нынешних пионеров чем то заниматься?

В своём обращении к пионерам Г.Зюганов вспомнил о Бессмертном полку. А что даёт стране и народу это сборище людей? У них есть какие - нибудь требования? Что эта толпа демонстрирует? Что меняется после шествий? Ничего, кроме мусора по маршруту их движения. Знает власть и партия КПРФ как отвлечь народ от насущных проблем. Пройдёт несколько лет и власть не важно какая задумается о том, как возродить деревни, разрушенные оптимизацией нынешней властью. Города нужно кормить да ещё продавать за пределы страны, выручая валюту. Это может сделать только деревни, да и жить в сельской местности спокойнее. Мало кто из чиновников живут в больших городах. Да они имеют квартиры, но живут за городами , вдыхая чистый воздух. Да и сам президент не бывает в Москве на открытом воздухе, за исключением парада. Дача в лесу, в Кремле воздух проходит очистку.

В большинстве газет "Правда" Зюганов публикует праздные небольшие толпы своих сторонников. Никаких лозунгов, ни каких требований, всё хорошо. В № 49 публикует два снимка на одном их которых сам с жидкими цветочками и небольшой толпой сторонников идут очевидно к Мавзолею Ленина. Такой же снимок по С-Перербургу с описанием того, как жидкая толпа сторонников коммунистов праздновала день Победы. Ну прошли, возложили цветы и венки к Мавзолею, к могиле Г.Жукова, а что дальше? Не пишет. Думаю что в более малом коллективе плотно пообедали с шампанским, а может и с коньячком. Вот и вся оппозиционная деятельность Зюганова и его сотоварищей. А вот народ в этот день даже бутылку водки не может купить дорого не по карману. Но это уже проблема не Зюганова, он до этого не дойдёт.

В газете "Правда" № 51 Г.Зюганов выступает с заявлением по поводу интервью польского премьера британской газете. Приводит его монолог. "Русский мир - это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы". Написал и что дальше? Кто читает эту газеты? Тираж на 150 миллионов человек чуть больше ста тысяч а в партии якобы 160 тысяч, хотя эта цифра десятилетней давности и мы простые смертные не знаем сколько на самом деле коммунистов в стране. Возможно нет и ста тысяч. Так что хотел Геннадий Андреевич сказать народу этой статьёй? Вот дума приняла закон и возможно Зюганов голосовал за него, который снимает возраст платным добровольцам. Почему бы Зюганову не поехать на Украину и хотя бы побывать на передовой. В свои 77 лет он выглядит очень даже трудоспособным. Вот это резко бы подняло лично его авторитет и партии. Народ ещё голосует за коммунистов, но не за Геннадия Андреевича. Я разговариваю с людьми старшего поколения в магазине, в поликлинике под дверью врача и ни разу не услышал положительный отклик..