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Московский листок

Элитные британцы в окопах Украины

Опубликовано 28.05.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Элитные британцы в окопах Украины

Бен Грант, сын депутата от консерваторов Хелен Грант, оказался среди наемников, отправившихся на Украину. 

30-летний Грант, имеющий пятилетний опыт службы в батальоне спецназа Королевской морской пехоты, является родственником парламентария Хелен Грант. Она заседает в парламенте уже 12 лет и является 12 лет специальным представителем премьер-министра Бориса Джонсона по вопросам образования девочек. 

Бен Грант попал на видео во время боя в северо-восточной части Украины. 

***

В стране уже четверть века идет гражданская война за советское наследство. Разбитая на эпизоды, но от этого она не престает быть гражданской - войной граждан СССР между собой.

Вот только Красной армии нет и близко, белые воюют с белыми и прочими серо-буро-малиновыми, хоть бы и жовто-блакитными. Как-будто Колчак с Петлюрой схлестнулись.

Ничего удивительно и в том, что в гражданской войне участвуют разные интервенты, в том числе и британские.

Не удивлен, что среди британцев есть и отпрыски хороших фамилий - если в Афгане принц Гарри воевал два срока... У них так принято.

А вот чему был бы удивлен, так это участию в войне сыновей наших "элитариев". Но у нас так не принято...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 28.05.2022 10:33
Не "наемник" а ДОБРОВОЛЕЦ, начнем с этого. Воевать против рашки в Украину едут тысячи добровольцев из десятков стран. Против ИГИЛ и талибана воюют не за бабло.
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