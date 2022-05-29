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Московский листок

Из России уедут около 40 тысяч IT-специалистов

Опубликовано 29.05.2022 в разделе комментариев 0

мигранты выезд
Из России уедут около 40 тысяч IT-специалистов

За первое полугодие 2022 года из России уедут около 40 тысяч IT-специалистов, пишет РБК. 

В опросе приняли участие 162 IT-компании, в которых свое согласие на релокацию дали 30-40 процентов российских сотрудников, и они уже начали массово переезжать. Примерно 20-30 процентов в раздумьях, но согласия не дали, а остальные решили остаться в стране. При этом, говорится в исследовании, до половины из 40 тысяч айтишников, которые уедут из России, должны вернуться в страну до конца года.

Что важно - это несмотря на то, что решение правительства о поддержке IT-отрасли было принято мгновенно, как только появились первые данные о том, что российские специалисты покидают страну. А они все равно покидают...

И трудолюбивыми соотечественниками их не заменишь. И ОМОН не вызовешь...

А.Б.



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