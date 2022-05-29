Нужны искренние люди, которые сами убеждены в нашей правоте

Сейчас очень широко обсуждается громкий провал главного пиарщика министерства обороны Ильницкого на заседении комитета СФ.

Очень четко высказался Мардан: Это - человек, по вине которого Россия вчистую проигрывает информационную войну на Украине.

У меня, кстати, в предыдущем посте полная запись этого заседания. Но я, начав слушать словоблудие Ильницкого, сразу перешла к Ашманову. А сегодня стало интересно, что же там наговорил этот Ильницкий.

Что самое смешное.

Именно сам Ильницкий выложил отрывок из всего заседания в своем ТГ, видимо даже гордясь своим красноречием и аудиторией.

Этот отрывок без комментариев перепости Евстафьев («Профессор, который смотрит в Мир»), и все разошлось.

Исходную полную запись посмотрели в сотни раз меньше, чем отрывок с Ильницким, а там было что посмотреть.

Советник минобороны и не понял, что пустопорожняя говорильня с косноязычными словесными кружевами вызывает возмущение людей, которые что-то понимают в воздействии пропаганды на общество.

Ильницкий – типичный продукт кадрового производства рекламщиков, поставленного на поток.

Рекламщику ведь нужно убедить заказчика, своего директора или совет акционеров в том, что он умеет что-то такое, что позволит побольше продать, поменьше затратив усилий и ресурса на рекламу.

Отсюда все эти попытки свести задачу убеждения общества к созданию образов. То, что Ильницкий может убедить кого-то из Минобороны в своей эффективности не удивляет.

Но неужели там нет никого, кто представляет огромную пропасть между рекламными задачами и задачей по мобилизации общества?

Создав образ новогоднего праздника для распития пахнущей пертусином кока-колы, можно завлечь каждого второго ребенка и каждого двадцатого взрослого. Клюнет один из ста – отлично! Для продаж кока-колы достаточно.

А для мобилизации страны на самую сложную борьбу?

Нужно поднять ВСЕХ, всеми доступными средствами.

И песня, и стих — это бомба и знамя, и голос певца подымает класс,- так писал Маяковский – гениальный знаток агитации.

Песни, и стихи.. Но еще и отважные военкоры, талантливые художники, мужественные летчики. И нужны искренние люди, которые сами убеждены в нашей правоте.

А что делает сейчас министерство обороны?

Вот хорошее дело – славить нынешних героев. Вспомним, как прославили Зою Космодемьянскую, Александра Матросова, Гастелло, Кожедуба.

А теперь посмотрите на портреты героев и описание их подвигов.

У вас что-то остается в памяти? Фотографии, как с доски почета или с бейджика в офисе, строго в анфас, корявые описания подвигов, как будто их писал ротный командир с восьмилетним образованием. Какие образы, какие запоминающиеся черты?

Да вспомните хотя бы портреты героев, которые печатались тогда в газетах! Улыбающиеся, привлекательные лица, в полупрофиль, НАРИСОВАННЫЕ ХУДОЖНИКАМИ! И каждое лицо запоминалось.

А сейчас у целого огромного департамента Министерства обороны не хватает денег на программу обработки изображений, чтобы лица героев не выглядели, как лица на стендах в таксопарке?

Есть и деньги, есть и возможности.

Но нет реального понимания и заинтересованности. Потому что эффективные менеджеры – это не только те, кто развалили целые отрасли нашей экономики.

Это и те, кто сегодня рулит пропагандой, не понимая главной ее задачи – служить стране, а не своему карману.