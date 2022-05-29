Режим ограничения полетов в аэропортах на юге и в центральной части России продлевается с 31 мая до 6 июня 2022 года, говорится в сообщении Росавиации.

Остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла часть аэропортов с 24 февраля на фоне проведения военной операции на Украине. Первоначально ограничение на осуществление полетов власти вводили до 2 марта.

Раньше по срокам закрытия аэропортов можно было пытаться прогнозировать продолжительность спецоперации - очевидно, сроки эти коррелировались с планами военных.

Но сегодня такие прогнозы, увы, строить вполне бессмысленно.

Опять же, увы, открывать аэропорты до окончания боевых действий действительно рискованно. Вспомним хоть сбитый над Черным морем украинской ракетой рейс из Израиля - без всякой войны, на учениях.

Но можно сказать со стапроценнтной уверенностью - когда вводили ограничения на полеты в феврале, точно не думали о летнем сезоне.