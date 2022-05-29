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Московский листок

Верховный комиссар ООН по делам беженцев прогнозирует великое переселение народов

Опубликовано 29.05.2022 в разделе комментариев 0

война россия
Верховный комиссар ООН по делам беженцев прогнозирует великое переселение народов

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди предупреждает, что страны, сосредоточенные на помощи Украине, не должны игнорировать проблемы в других точках планеты, сообщает The Independent.

Не знаю, запрещен он в России или еще нет...

По словам Гранди, “колоссальный кризис” на Украине приведет к тому, что число перемещенных лиц во всем мире значительно превысит 84 млн человек, в том числе около 6 млн беженцев с Украины и 8 млн перемещенных лиц внутри страны.

Кроме того, ситуация на Украине усугубляет ситуацию в других чувствительных сферах, как то: продовольственная безопасность, энергетический кризис, инфляция, что в свою очередь может привести к еще большему росту числа перемещенных лиц.

Как-то даже деликатно высказался коммссар.

14 миллионов перемещенных лиц на Украине - это почти половина населения крупной европейской страны. До хрена, извините. Одно это может спровоцировать как цепную реакцию процесс перемещения граждан других стран - и начнется великое перемещение народов.

Знаете, с чего начнется? Когда перемещенные лица, скопившиеся в новом для себе регшионе, жестко заявят о своих правах - причем за счет прав местных. Этого ждать не долго. Миллион украинцев в каой-нибудь Словакии вполне способны перевернуть местный мирок с ног на голову.

А скорее всего речь пойдет о "старой" Европе - там люди более расслаблены вековым благополучием, и приток вынужденных "кочевников" не встретит отпора, а вызовет только бегство - в другое место и с теми же последствиями. Цепная реакция.

Ну а теперь займемся арифметикой - Африка, откуда ожидается новая волна беженцев в Европу в связи с продовольственным кризисом, больше Украины по населению примерно в 25 раз.

Я не большой патриот современной России, но таким макаром она еще может стать "тихим уголком" Европы... А негр-сибиряк вполне обычным элементом местного ландшафта.

А.Б.



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