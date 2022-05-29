Верховный комиссар ООН по делам беженцев прогнозирует великое переселение народов

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди предупреждает, что страны, сосредоточенные на помощи Украине, не должны игнорировать проблемы в других точках планеты, сообщает The Independent.

Не знаю, запрещен он в России или еще нет...

По словам Гранди, “колоссальный кризис” на Украине приведет к тому, что число перемещенных лиц во всем мире значительно превысит 84 млн человек, в том числе около 6 млн беженцев с Украины и 8 млн перемещенных лиц внутри страны.

Кроме того, ситуация на Украине усугубляет ситуацию в других чувствительных сферах, как то: продовольственная безопасность, энергетический кризис, инфляция, что в свою очередь может привести к еще большему росту числа перемещенных лиц.

Как-то даже деликатно высказался коммссар.

14 миллионов перемещенных лиц на Украине - это почти половина населения крупной европейской страны. До хрена, извините. Одно это может спровоцировать как цепную реакцию процесс перемещения граждан других стран - и начнется великое перемещение народов.

Знаете, с чего начнется? Когда перемещенные лица, скопившиеся в новом для себе регшионе, жестко заявят о своих правах - причем за счет прав местных. Этого ждать не долго. Миллион украинцев в каой-нибудь Словакии вполне способны перевернуть местный мирок с ног на голову.

А скорее всего речь пойдет о "старой" Европе - там люди более расслаблены вековым благополучием, и приток вынужденных "кочевников" не встретит отпора, а вызовет только бегство - в другое место и с теми же последствиями. Цепная реакция.

Ну а теперь займемся арифметикой - Африка, откуда ожидается новая волна беженцев в Европу в связи с продовольственным кризисом, больше Украины по населению примерно в 25 раз.

Я не большой патриот современной России, но таким макаром она еще может стать "тихим уголком" Европы... А негр-сибиряк вполне обычным элементом местного ландшафта.

А.Б.