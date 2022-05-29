Марина Литвинович, политолог и политик, рассказывает Олегу Калачеву о своем видении перспектив российской политики.
#мариналитвинович, #политика, #социалза,
|
|
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
#социалза #политика #мариналитвинович
Марина Литвинович: То, что случилось с Путиным, происходило не один день
Марина Литвинович, политолог и политик, рассказывает Олегу Калачеву о своем видении перспектив российской политики.
#мариналитвинович, #политика, #социалза,
Всего комментариев к статье: 0Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru