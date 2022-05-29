Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис рассказал, что Рижская дума рассматривает все варианты сноса памятника воинам – освободителям от немецко-фашистских захватчиков, в том числе и подрыв.

Депутаты сейма Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений.

Интересно, а договор - это единственное, что удерживает латвийские власти от вандализма?

Вот Римской империи нет уже полторы тысячи лет, субъект договора если и был, то весь вышел, а памятники римской эпохи по всей Европе...

Это, если кто не понял, европейцы. Азербайджан, к примеру, несмотря на сложные отношения с Москвой, вкладывает средства в сожержание памятников своим солдатам, погибшим в войне ена территории России, в частности, в огромный мемориал в Самбеке под Таганрогом авторства бакинского скульптора Эльджан Сейфулы оглы Шамилова.

А в Латвии, наверно, скоро и мемориал в Саласпилсе снесут, чтобы не напоминал о преступлениях латышских нацистов - таких как оберштурмфюрер СС Конрадс Калейс, возглавлявший охрану лагеря, или создатель лагеря инженер Магнус Качеровский - инженерные решения были потрясающими: площадь этого лагеря была 18,82 га, военнопленные в нём жили под открытым небом, укрываясь в земляных норах, ели кору деревьев и доходили до людоедства.

Но начали с уничтожения памяти о тех, кто освободил Латвию от нацистских лагерей, где с удовольствием трудились местные жители, имели заработок и цель в жизни.