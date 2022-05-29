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Московский листок

Макрон и Шольц призвали Путина освободить военнопленных

Опубликовано 29.05.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Макрон и Шольц призвали Путина освободить военнопленных

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского лидера Владимира Путина освободить украинских военных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе и взятых в плен, сообщает ТАСС.

В администрации главы Франции подчеркнули, что речь идет о 2,5 тысячах украинских военнослужащих.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, в свою очередь, сообщил, что Шольц и Макрон позитивно восприняли «приверженность президента России к обращению с пленными согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции».

А вот насчет приверженности гуманному обращению с украинской стороны в Европе что-то молчат.

А вообще просьба странная - отпустить действующих военных в действующую армию противника, чтобы они продолжили воевать с новой силой?

Эти странные истории с обменами - конечно, если речь идет о российских пленных в украинском плену, где они подвергаются бесчеловечному обращению, то обменивать надо обязательно, если предоставляется такая возможность.

Но в целом интернирование пленных до окончания боевых действий - вот нормальная мировая практика.

И касаемо украинцев в русском плену, можно не сомневаться - все правила соблюдаются. Обвиняемые в военных преступлениях русские военные с пленными украинцами обращаются почему-то гуманно, они получают и питание, и условия содержания в соответствии со стандартами, и лечение в случае необходимости. Могут передать весточку родным, чтоб не беспокоились.

Но почему Украина не хочет этого гарантировать русским пленным?

И почему Макрон, Шольц и другие совсем не беспокоятся именно этим аспектом - ну сидели бы российские пленные в нормальных казарменных условиях, ели тушенку, и спасибо. Битва закончится - и домой... Но ведь даже в украинских госпиталях тамошние наследники доктора Менгеле подвергают их калечашим операциям, а потом еще с гордостью рассказывают об этом на ТВ.. Про простреленные коленки и прочие ужасы промолчу, все уже многкратно рассказано.

Может, этим следовало обеспокиться, а?

 А.Б.



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