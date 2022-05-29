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Московский листок

Печальная судьба российского образования

Опубликовано 29.05.2022 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 0

образование болонская
Печальная судьба российского образования
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
 
В конце 2000-х годов, когда российские власти с энтузиазмом ломали советскую образовательную традицию (систему сломали гораздо раньше), я вместе со множеством других специалистов объяснял, насколько плачевными будут последствия подобных реформ. Естественно, голос профессионального сообщества никто из правительства тогда не собирался слушать, более того, были приложены огромные (и надо сказать, эффективные) усилия для того, чтобы само образовательное сообщество дезорганизовать, а по возможности и ликвидировать.
 
Теперь, когда эти усилия дали ожидаемый результат, депутаты и правительство решают в порыве патриотизма разгромить уже и Болонскую систему, которую внедряли вместо советской. И очень удивляются, что не слышат голосов одобрения от тех самых специалистов, которых вот уже 10 лет подряд ломали через колено, игнорировали и унижали. Но профессионалы от образования не могут радоваться столь внезапной смене правительственной стратегии просто потому, что прекрасно понимают: ликвидацией Болонской системы будут заниматься те же самые люди и организации, что ранее её внедрением. С теми же самыми результатами.
 
Замена единого курса пятилетнего обучения специалистов на подготовку бакалавров и магистров по схеме 4+2 (причем с возможностью, например, для бакалавров по искусствознанию поступать в магистратуру по биологии) привела к дезорганизации всего процесса, утрате связности курсов. Но главной бедой стал поток идиотских инструкций и требований, обрушившийся на головы преподавателей и администраторов вузов. Теперь, когда, наконец, выстроилось некоторое подобие новой логики в образовательном процессе, а сама структура университетов радикально перестроена под новые требования, чиновники планируют начать новую, ещё более радикальную ломку. 
 
Советское образование невозможно вернуть просто потому, что уже нет больше советского общества, в рамках которого и под нужды которого оно было построено. Определить новые приоритеты сегодняшняя власть неспособна в принципе, поскольку их сознание не может мыслить в подобных категориях. Долгосрочное комплексное планирование — это не про них. Не могут стать ориентиром для учебных программ по экономике, биологии или математике, патриотические лозунги, прикрывающие безудержное воровство. 
 
В первую очередь уничтожаться будет как раз то немногое, что было в Болонской системе позитивного — связь отечественного образования с общемировыми стандартами, институтами и процессами. И не надо говорить, будто отворачиваясь от проклятого Запада, мы поворачиваемся лицом к Азии — образовательные связи с Индией и Китаем тоже пострадают.
 
Так что ждет нас очередная вакханалия бюрократических инициатив и разгром всего, что ещё работает.
 
Следующим шагом, предположительно, станет отмена ЕГЭ. И это, конечно, будет долгожданное событие. Только вот, есть одна проблема: чем и как попытаются этот экзамен заменить? Внятного ответа нет. И хуже того, никто над такими мелочами не задумывается. Главное — принять политическое решение. А что потом будет происходить на местах, это уже вопрос для правительства и депутатов малоинтересный.


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