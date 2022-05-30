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Московский листок

Больше трети населения сконцентрировано в городах-миллионниках

Опубликовано 30.05.2022 в разделе комментариев 1

россия народ
Больше трети населения сконцентрировано в городах-миллионниках

Численность населения в Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Перми преодолела порог в миллион человек, свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года, сообщили в Росстате.

"Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек", - рассказали в пресс-службе ведомства. 

Ранее, согласно данным переписи населения 2010 года, в список городов-миллионников в России входили Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск.

В этих городских округах суммарно проживает более трети всего населения страны - 35,7 млн человек, добавили в Росстате.

***

Не понимаю я бурной радости - население страны не растет, а только концентрируется в мегаполисах. Страна огромная, и весь смысл ее существования заключается в освоении новых территорий. А население "осваивает" давно обжитые и благоустроенные города.

И это - проблема правительства, которое не хочет подумать о реальном стимулировании освоения пространств. Скажем, заявили про дальневосточный гектар, а что с ним делать? Ни ссуд, ни льготных кредитов, ни мало-мальской программы развития региона - что на этом гектаре делать? Сажать морковку или строить котельную?

И потом - эти города уже были миллионниками, а потом потеряли часть населения - и вот опять возвращаются в клуб "у кого миллион".

Пермь имела свыше миллиона горожан с 1982 по 2004-й годы, причем в 1991-м вырастала до 1 миллиона 100 тысяч. С 2012 года снова имеет миллион, но в последние 2 года население опять падает.

Воронеж имеет миллионное население с 2013 года, население растет постоянно, но с прошлого года начало сокращаться.

Красноярск также город-миллионер с 2013 года, но мог стать таковым еще двадцать лет назад, когда поступательный рост населения, достигшего  максимума в приснопанятных 1991-92 годах (925 тысяч), прекратился и стал падать .

Краснодар, если верить таблице численности населения по годам, до сих пор миллиона не достиг... Но это не суть важно.

Есть еще ряд городов РФ, население которых приближается к миллиону, и если считать с ними, то в мегаполисах проживает уже добрая половина страны.

Возникает вопрос - кто же осваивает территорию самой большой в мире страны?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Только полный разгром Рашки-гавняшки!
Без вариантов! написал 30.05.2022 02:07
Чем больше население города, тем лучше в нем прокормиться за счет каннибализма, когда через несколько месяцев, благодаря Окурку, начнется голодомор.
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