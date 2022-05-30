Чем крымские депутаты отличаются от украинских?

ЗАЯВЛЕНИЕ

Крымского регионального отделения ОБЪЕДИНЁННОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

26 мая 2022 года депутаты Симферопольского городского совета, большинство в котором (31 из 38 мест) составляют представители правящей буржуазной партии «Единая Россия», приняли решение о переименовании двух улиц в центре столицы Республики Крым — ул. Карла Маркса в Екатерининскую и Шмидта — в Потёмкинскую.

Таким образом депутаты, лицемерно заявляющие о своей поддержке целей и задач Специальной военной операции на Украине, поставили себя в один ряд с буржуазными украинскими националистами, которые точно также декоммунизируют урбанонимы своих городов, лишая улицы и площади полученных в советское время названий. И точно также, как украинские националисты, симферопольские депутаты занимаются переписыванием истории России, стремясь переформатировать историческую память народа.

Заявления инициаторов переименования о том, что таким образом они восстанавливают исторические урбанонимы, выглядят довольно жалкими отговорками. Во-первых, одна из улиц, Карла Маркса, носила это имя исторически самый продолжительный период времени — девяносто лет. Екатерининской городская дума назвала её лишь в 1890 году, когда на ней появился памятник российской императрице, и это наименование продержалось лишь три десятилетия. Его нельзя назвать по настоящему историческим, поскольку ранее, почти полвека, с 1840 года эта часть Симферополя называлась Полицейской улицей — на ней находились тюрьма, а на месте Государственного Совета Республики Крым — полицейское управление. А перед этим, в течение нескольких десятилетий улица называлась Московской. Таким образом, повторимся, именно имя Карла Маркса, благодаря идеям которого Крым стал процветающим регионом, эта улица носила самый продолжительный период в своей истории.

Во-вторых, если бы депутаты хотели бы сохранить историческую память, они бы не отвергли безоговорочно практику середины нулевых годов, когда на улицах Симферополя появились таблички, на которых были написаны как старые, дореволюционные, так и советские названия. Политика якобы «примирения белых и красных», о которой любят рассуждать некоторые крымские деятели, на самом деле оборачивается искоренением из крымской и российской истории памяти о революционных красных деятелях. Их имена сознательно вычёркиваются, вытравливаются из нашей памяти, благо у нынешних крымских чиновников-«патриотов», ещё восемь лет назад хором распевавших «Ще не вмерла...», есть на кого равняться — на своих «братьев по разуму», таких же декоммунизаторов из киевского режима.

В-третьих, лицемеров, вдруг озаботившихся «возвращением к истокам», нисколько не интересуют вопросы сохранения Старого города — исторической территории в центре столицы Республики Крым. Вероятно в предвкушении барышей от строительных корпораций, они готовы уничтожить эту уникальную часть города и отдать её под комплексную застройку, о чём неоднократно говорится в течение последних лет. Когда начинает пахнуть материальной выгодой, эти «профессиональные патриоты» сразу же забывают об исторической памяти, об «истоках» и «скрепах».

Ретиво декоммунизируя симферопольские улицы и опустошая ради их переименований бюджет столицы дотационного региона, власти Симферополя в то же время демонстрируют свою созидательную импотенцию, поскольку за последние восемь лет так и не удосужились сделать жизнь горожан удобной и комфортной. Городская администрация напоминает кувырк-коллегию, поскольку с 2014 года здесь сменилось шесть градоначальников. Здание на улице Толстого, 15, в котором расположилась городская власть, сотрясают коррупционные скандалы, а обитатели его кабинетов проявляют циничное равнодушие к проблемам города и его жителей, упорное нежелание исполнять действующее законодательство. Понадобились вмешательство Симферопольской природоохранной прокуратуры, затем — решение суда первой инстанции, потом — определения Верховного суда Республики Крым и Четвёртого кассационного суда общей юрисдикции, чтобы, после многомесячной бюрократической переписки и судебной тяжбы, заставить неповоротливых чиновников муниципального образования городской округ Симферополь сделать элементарное — разработать меры по организации пожарной безопасности на лесных территориях муниципалитета. Однако решение о декоммунизации симферопольских улиц этими «слугами народа» было принято моментально.

Не менее вопиющей, вызывающей негодование симферопольцев является скандальная реконструкция центральной площади Ленина, на которой расположено здание Совета министров республики, и которая в 2014-м году была сердцем «Крымской весны». Сроки завершения благоустройства этой главной площади полуострова неоднократно сдвигались, а в сентябре прошлого года выяснилось, что пл. Ленина после пяти месяцев ремонта следует благоустраивать заново и уже выполненные работы по благоустройству пришлось переделывать из-за их ненадлежащего качества. Остаётся только гадать, сколько чиновников и заинтересованных лиц существенно увеличили своё благосостояние на таком «благоустройстве».

Не менее многострадальная судьба у Дворца водных видов спорта, строительство которого планировалось завершить к маю этого года. Однако месяц назад чиновники объявили, что сроки окончания строительства придётся сдвинуть на неопределённое время — из-за того, что они забыли о необходимости проведения в бассейне… систем водоотведения. А значит, нужно снова проводить дорогостоящие проектно-изыскательные работы, получать положительное заключение экспертизы технической документации, формировать новую смету и только после этого сооружать системы водоотведения.

Долго придётся ждать жителям и гостям Симферополя и реконструкции парка Гагарина, концепцию которой утвердили ещё в конце 2020 года, выбрав из 15 предложенных вариантов. Начало работ по реконструкции анонсировали ещё на конец 2021 года, однако чиновники до сих по так и не удосужились разработать соответствующий проект. Однако, когда дело касается искоренения советской памяти, такие решения чиновники не откладывают в долгий ящик.

Продемонстрировали симферопольские власти своё бессилие и в решении вопросов транспортного сообщения. Дошло до того, что в начале года один из замов главы городской администрации публично признался в социальных сетях, что выйдя однажды вечером в центре города на остановку общественного транспорта, около часа ждал автобусы необходимых маршрутов общественного транспорта, но так и не дождался. Оказывается, компании-перевозчики, пользуясь бесконтрольностью со стороны городской власти, самовольно меняют маршруты.

Крымское региональное отделение Объединённой Коммунистической Партии с сожалением вынуждено признать, что симферопольские чиновники проявляют «успешную» активность лишь в борьбе с советской исторической памятью, и, протестуя против решения о переименовании улиц, требует немедленной отставки депутатов Симферопольского городского совета, продемонстрировавших свою неспособность в разрешении насущных вопросов горожан, а также привлечения к ответственности всех ответственных чиновников — как городских, так и республиканских, — виновных в срыве строительства и реконструкции симферопольских долгостроев.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Крымское региональное отделение ОБЪЕДИНЁННОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ