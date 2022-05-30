Кульминация кризиса будет осенью

Иной единоросс скажет, что победа близка, и в связи с успехами СВО. Мол, Северодонецк с Лисичанском падут скоро, а там и Славинск с Краматорском, и с соответствующим мировым замирением. Но ничего подобного! Запад полезет в драку еще наглее; а ситуация будет еще тяжелее.

И США, и Евросоюз, и Лондон, и Польша начнут второй этап борьбы, и о чем подробнее ниже. Но тогда и кульминация кризиса еще впереди; и скорее всего, этой осенью. Но отсюда и третий этап социалистической революции несомненен - и чтобы выдержать такой напор.

***

Но все же по пунктам, и сразу к делу. Первый пункт. Государственно-монополистический капитализм США, и как сердцевины запада, загнан в тупик. И не мудрено, коль ГМК Штатов был самым первым в духе Рузвельт-Кейнс, но зато и самым примитивным.

То есть, резкое поднятие ставки ФРС с привлекательностью облигаций может заинтересовать инвесторов, но рискует обрушить акции столь быстро, что развалится весь ГМК. А если не поднимать ставку – госрасходы (инфляция) не покрываются долгом, и опять-таки весь ГМК под угрозой. Анархия в виде разграблений магазинов и перестрелок уже прорывается от Орегона до Нью-Йорка.

Выход только один: и сворачивать госрасходы, и оздоровлять платежный баланс; и только на этой почве поднимать ставку медленно, и для возобновления долга без ущерба для акций. Вот в ЭКСПОРТЕ и все дело! Штатам нужно увеличение экспорта с оздоровлением торгового баланса позарез! А раз так, экспорт в Европу и нужен от энергоресурсов и медикаментов до вооружения. Ведь Азия уже под Китаем и Индией; с Африкой возни много, а шерсти клок; ну так, пора Европе отрабатывать. Время было, Штаты помогли с планом Маршалла, теперь наоборот. И коль добиться этого невозможно экономическими методами, – да кто ж спорит, что российский экспорт в Евросоюз дешевле и стабильнее, - нужны политические методы. А это, разумеется, война до последнего украинца. Поэтому ни о каком замирении и речи не будет.

Второй пункт. Лондон попал в тупик с брекзит также, хотя и не признается в этом. Лишившись льгот по Евросоюзу, приходится выживать в новых и не очень-то легких условиях. Но тогда и восточноевропейские рынки не лишние. Весьма нелишние, и с учетом давних связей. К примеру, польское правительство после вторжения Гитлера сбежало именно в Лондон; и «интимные» отношения тянутся еще с тех пор. Одним словом, если США хотят захомутать западную часть Евросоюза, то британцы восточную. А почему и нет, и коль это хороший заменитель потери членства в Евросоюзе.

Третий пункт. Про Польшу «от моря до моря» и говорить нечего. Это настолько известная история каждому россиянину, что не стоит пускаться в подробности. Частности могут быть лишь в том, насколько Варшава осмелеет, - войдет во Львов или нет, – но базовая позиция «Речи Посполитой» с подконтрольной Украиной не изменится ни на йоту. Отсюда поддержка в пользу последней не ослабнет, а даже вырастит; а уж с подачи Лондона-Вашингтона тем более.

Четвертый пункт. Но и антироссийская ангажированность Брюсселя отнюдь не бессмысленная и, к удивлению, единороссовских идеологов. Во-первых, если штатовский рынок рухнет (смотри пункт первый), то и гигантский европейский экспорт рухнет. Так уж лучше потерять копейку отношений с Россией, чем рубль отношений с США. Уже этот факт перевешивает многое. И сколько бы Лавров не укорял Евросоюз за потерю самостоятельности, там не дураки сидят. Российский рынок по сравнению со штатовским – тьфу, плюнуть и растереть. И если единороссам не хватило аж тридцать лет, чтобы изменить это положение, и развить свой рынок для привлекательности - тогда себя и ругайте, граждане из Кремля.

Во-вторых, европейская инфляция бьет по трудящимся, но не по капиталу с чиновничеством. А последним даже неплохо для наполнения бюджета, и для дешевизны экспорта и удорожания импорта. А так как европейское социал-демократическое движение почти развалено с минимизацией политических последствий, то капиталу даже лафа. И дополнительный налог на трудящихся, и дешевизна рабочей силы. И Брюссель якобы ни причем, что тоже бонус. Это русские агрессоры виноваты, понимаешь. Поэтому и Евросоюз не имеет такой уж срочности осаживать Киев. И даже наоборот.

И пятый пункт, и самый главный. Если СВО затянется, то единороссовская экономика начнет буксовать вплоть до стагфляции. Запад знает это, поэтому и не остановит поддержку Киева. И даже увеличит.

Многие «патриотические» эксперты возмутятся таким словам. Мол, мировые цены на сырье высоки, рубль устаканился, газ за рубли, бюджетное правило умерло и бла-бла-бла. Но это с точки зрения мелкого и зашоренного финансиста, а не марксистского политэконома. А если смотреть со второй точки зрения, то выводы очевидны. Внешних инвестиций, и по причине санкций, уже не будет. Кредитных инвестиций с высокой ставкой ЦБ, разумеется, тоже. Вот бюджетные инвестиции и остаются. НО ОНИ-ТО КАК РАЗ НАСКВОЗЬ КОРРУПЦИОННЫ! Прямо-таки в десятку, только в самом худшем смысле.

Откаты при инвестиционных закупках ранее (а это и есть несоответствие товарной массы денежной, то есть инфляция) компенсировались более-менее честными инвестициями зарубежных брэндов и немонополизированных российских производителей. Оные давились за собственную копейку; и жаловались в случае чего вплоть до судов. А сейчас такого амортизатора не будет! Жаловаться будет некому, так как все в доле.

Более того, инвестиции зарубежных брэндов конкурировали с отечественными монополистами хотя бы более-менее. А сейчас раздолье последних, и бери не хочу. И все поездки даже Путина а-ля космодром Восточный и подобное лишь голый пиар! Воровали, воруют и будут воровать. К примеру, уж как Козак стращал-крутил глазами, когда хотел остановить бензиновые цены – похр.н. Тарифы-цены росли, и не собирались падать. Ну так, ныне будет вообще лафа. Тащи из бюджета, сколько можешь.

Поэтому бюджетное вливание в насквозь коррупционную и монопольную единороссовскую экономику даст инфляцию в гораздо большей степени, чем некоторым думается. Но тогда ставку придется не опускать уж точно, а то и поднимать – и даже это не остановит продолжение инфляции. Но тогда стагфляция чистейшей воды с фактической нищетой и безработицей, и ничто другое. И что, западные аналитики не знают об этом?!.. Абсолютно риторический вопрос.

Отсюда Варшава, Киев и Кишинев, и с поддержкой Вашингтона-Брюсселя-Лондона, могут обострить отношения и с Беларусью, и с Приднестровьем. А так как Польша член НАТО, то все выльется в напряжение со всей ОДКБ, и с переходом эскалации на новый уровень. Так что ни о каком замирении, и ни о каком прекращении СВО и речи быть не может. Наоборот, все рискует вылиться в третью мировую войну; и уже безо всякой гибридности, а прямо снарядом в морду.

Но иной читатель все же продолжит возражать; зачем, мол, такие неприятности западу. А затем, что иного выхода нет. Исторический цикл закончился. Другими словами, если великая депрессия была концом акционерного рынка в целом и общем; то кризис 2008-9 годов стал концом облигационного рынка, и лишь растягиваемым во времени количественным смягчением. Но все, финита ля комедия. ГМК использовал все свои инструменты и ресурсы. Поэтому кто-то должен умереть сейчас, чтобы сильные умерли чуть позже.

Но тогда и фашизм нового розлива неизбежен, и как последняя защитная реакция. И Украина отнюдь не казус в этом отношении, а лишь первый шаг. К примеру, а вы думали, что ковид был случайностью?!.. Ха-ха. Уже полмира знает, что это было прикидкой глобального межимпериалистического столкновения. Но запад опоздал; и Россия с Китаем создали соответствующие технологии (а представьте, если бы ковид начался в девяностые или даже в начале нулевых, сплошной ужас). Кстати, и обезьянья оспа подозрительна. Ну-ну, посмотрим. Но это уже довесок; а вот второй этап мирового кризиса в виде вариаций фашизма на подходе. Все новое это хорошо забытое старое, а то и не совсем старое.

Следовательно, вот и досмеялись «либеральствующие» над «совковым коммунизмом». Теория общего кризиса капитализма и революционного процесса подтверждается прямо на глазах. Формы разнятся лишь в смене «Тройственного союза» на оголтелую версию «Речи посполитой» - а авантюрная и фашистская суть как была прежней, так и осталась. Поэтому к осени будет гораздо хуже.

***

Но тогда без всеобщей мобилизации в России не обойтись. Но народ не подписывался на это от слова «совсем». Защищать единороссовскую нищету своими жизнями – это уже перебор. Если уж защищать, то современный Советский Союз с реальным хозрасчетом и выборами вплоть до трудовых коллективов. Вот за это стоит драться. Но тогда и единороссы не нужны никаким боком. А раз так, революционная ситуация возникнет непременно.

Да, левые силы в России пока слабы. Но базовый закон опровергнуть невозможно, что империализм, и уж тем более в стадии всеобщего кризиса, всегда канун революции. Поэтому и насчет тактики можно подумать. Вполне возможно, что лавина событий сорвется вниз так быстро, что левые силы нальются мощью чуть ли ни за пару месяцев. К примеру, про большевиков, и честно говоря, крестьянская царская империя не слыхивала в целом и общем. А потом бац, и все за полгода от весны до осени семнадцатого большевики стали ведущей силой, и с численностью от пятнадцати тысяч до пятьдесят и больше.

Следовательно, вопрос Польши приобретает все более актуальный характер, и как отмашка следующего этапа борьбы. Вот Ростислав Ищенко утверждает, что Варшава убоится успехов СВО, и прижмет хвост. А вот автору сомнительно. Если уж такая историческая пляска пошла, и мировой кризис назрел и перезрел, то надо смотреть шире и смелее. То есть, Вашингтон-Лондон-Брюссель нажмут на Варшаву, и последней и отказать трудно, да плюс собственные шовинисты. Если интересы запада столь сходятся, то Дуда может и согласиться войти ни то, что во Львов, а даже в Киев.

Итого. Успехи СВО могут быть не концом, а наоборот, началом настоящей драки. Если ВСУ посыплются, и Киев с Одессой оголятся, то запад, наоборот, встанет на дыбы; и надавит на Варшаву и Кишинев со всей мощью. Вот тогда все сорвется с цепи уж точно, - войска Польши, в частности, будут нашпигованы западной техникой и специалистами, - и без российской всеобщей мобилизации не обойтись. Но тогда и революционная ситуация назреет именно за месяц-другой, не больше.

Тогда стоит рассудить следующим образом, и в чем смысл статьи. Если Варшава не войдёт во Львов летом, и с продвижением к Киеву, - да, автор бежит впереди паровоза, - и кульминация кризиса с революционной ситуацией не случится этой осенью. Автор не прав, и ату его. Но если войдет – смотри выше. Тогда никаких препятствий к социалистической революции не будет; и потому что только СССР выживет на столь крутом повороте истории. А все ж автор уверен… что кульминация кризиса будет осенью.