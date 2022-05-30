Мы наступаем или где?

ВСУ не смогли прорвать линию обороны в Херсонской области.

Это заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области", — сказал он.

В итоге украинская армия оставила не менее 70 своих солдат убитыми на поле. Предположительно, в результате только первой попытки она потеряла около 200 человек и 20 единиц техники, сообщил Стремоусов.

Ребята, какой обороны? Мы ж наступаем! Забыли? Везде и по всем направлениям, просто иногда наступаем назад...

Ну и масштабы нашего наступления - 200 человек потерь противника, 20 единиц техники... Батальонный уровень.

А где стратегические удары? Или пока секрет, нам знать не положено?

А.Б.