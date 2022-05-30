Лавров опроверг сообщения об ухудшившемся здоровье Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг распространяемые рядом СМИ сообщения об ухудшившемся здоровье президента России Владимира Путина в интервью французскому телеканалу TF1.

«Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал Лавров, добавляя, что подобные «слухи оставляет на совести тех, кто их распускает».

Я рад за здоровье Путина - как был рад в свое время за крепкое рукопожатие Ельцина, но почему сам он не опровергает слухи о своем здоровье?

Это ж так просто - подзываешь свистом цвет российской журналистики из президентского пула, как в старое время, раздеваешься до пояса, проводишь бросок через спину обратным хватом, ныряешь в воду, взлетаешь на дельтаплане - только не в Южном федеральном округе, там запрещено...

А Лавров в качестве свидетеля дельтаплана - не то... Еше б Захарову послали рассказывать про красоту торса.

А.Б.