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Московский листок

Православные воюют между собой, но виноват в этом... Ленин! :)

Опубликовано 31.05.2022 автором в разделе комментариев 0

церковь рпц
Православные воюют между собой, но виноват в этом... Ленин! :)

Из новостей: патриарх Кирилл в очередной проповеди 29 мая гневно обрушился на... основателя СССР Владимира Ильича Ульянова-Ленина.

Святейший, в частности, заявил: «Сегодня мы вспоминаем страшные события в истории нашего Отечества. Во-первых, решение о разделении Руси, которое принял тогдашний вождь Ленин... Вот пришел такой господин или товарищ и ликвидировал единую страну, создав на территории исторической Руси независимые государства. Поскольку всё, что делали революционеры, было связано с обманом народа, то и сделанное этим человеком несло в себе обман. С одной стороны, он подписал все эти декреты о том, что на территории Руси создаются независимые государства, но очень скоро от его решения мало что осталось. Но решение-то было! Верховный правитель принял решение разрушить свою страну, и мы знаем, что последствия того страшного решения и сегодня откликаются на судьбе всех нас — людей, живущих и в Российской Федерации, и на Украине, и в Белоруссии, и в других местах. Конечно, многие свыклись, многие даже считают, что все это хорошо; сколько голов — столько умов. Но великая страна, оплот Православия, сила, уравновешивавшая все другие силы, через эти страшные исторические решения ослабла».

Вообще-то современники, даже противники Ленина, оценивали его историческую роль совершенно обратно. Вот, например, оценка Карла Каутского: «Нужно быть сумасшедшим, чтобы не признать величия Ленина. Собрать в единое целостное государственное образоване погрязшую в анархии, подстерегаемую со всех сторон контрреволюцией, до смерти вымотанную Россию - это достижение, равное которому вряд ли можно найти в истории».

Но особенно замечательно, что Его Святейшество связало свой исторический экскурс с событиями на Украине: «Сегодня мы, конечно, не можем не скорбеть и о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на Церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пролегла пропасть. И не просто пропасть, но чтобы ров был выкопан, подобно тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошёл».

Но позвольте-ка. Разве с двух сторон фронта сейчас воюют коммунисты, большевики, идейные наследники Ленина? Конечно, они там есть — но в исчезающе малом числе. А воюют в большинстве своём христиане, православные, паства той самой церкви, которую возглавляет... Его Святейшество!!! И он винит в этом... Ленина?!.. Революционера, жившего 98 лет назад?!..

Поистине, это поразительная... смелость! Ведь Ленин-то как раз сумел на 74 года объединить страну, что признавали даже его враги. Коммунисты и атеисты друг с другом не воевали. У них и лозунг такой был, если кто забыл или не в курсе, который красовался на 15 разных языках на гербе СССР: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Советские люди друг с другом не воевали. И не только православные и славяне, но и люди других наций и конфессий, как, разумеется, и атеисты, дружно, плечом к плечу сражались в Великую Отечественную войну против общего врага — фашистов и нацистов. А теперь?! Теперь портреты профашистских «философов» типа Ивана Ильина украшают по праздникам улицы российских городов — и церковь, разумеется, нисколько не возражает! Этот Ильин ей не помеха! Её совсем другой «Ильин» беспокоит и возмущает — В. Ильин, то есть Владимир Ильич Ленин! И с обеих сторон фронта она возносит положенные молитвы «о властех и воинстве» — о воинстве, бьющем друг друга!..

Всё в точности, как на сатирических рисунках 100-летней и большей давности на Первую мировую войну, где «Бог работал на всех фронтах». Вот только там Бог, хоть и был, по учению церкви, одним и тем же, но всё же немного различался, конфессионально. Теперь и этого нет!.. Кто же в этом виноват? Конечно, Ленин. :)



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