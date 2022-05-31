Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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Меня начали упрекать в том, что-де новости у меня те же самые, что и у официоза. Дорогие друзья, я вам скажу - новости везде одни и те же. Разная только оценка. Я не придумываю новости, сидя в кабинете. Я их обозреваю, делаю выводы, даю какие-то оценки. А от точки зрения зависит очень многое, даже в восприятии по сути одного и того же. Вот, к примеру, пессимист понюхает коньяк, сморщится и скажет: "Фу! Клопами запахло!" А оптимист раздавит клопа и туте : "О! Коньячком понянуло!" К тому же подбор новостей в РФ сильно зависит от настроения Генпрокуратуры, ФСБ, РКН и других почтеннейших ведомств - они ж оптимисты, раздавят тебя как клопа, а потом о коньячке вспомнят... Вот, к примеру, первая новость сегодня в обзоре Яндекса.

1 Больше четверти населения сконцентрировано в городах-миллионниках https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Крым принялся за декоммунизацию а-ля Киев https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Кто рискует заболеть оспой обезьян? 4 Лавров опроверг сообщения об ухудшившемся здоровье Путина https://forum-msk.org/material/news/1... 5 ВСУ не смогли прорвать линию обороны в Херсонской области https://forum-msk.org/material/news/1...