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Московский листок

Кто рискует заболеть оспой обезьян?

Опубликовано 31.05.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновост

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Меня начали упрекать в том, что-де новости у меня те же самые, что и у официоза. Дорогие друзья, я вам скажу - новости везде одни и те же. Разная только оценка. Я не придумываю новости, сидя в кабинете. Я их обозреваю, делаю выводы, даю какие-то оценки. А от точки зрения зависит очень многое, даже в восприятии по сути одного и того же. Вот, к примеру, пессимист понюхает коньяк, сморщится и скажет: "Фу! Клопами запахло!" А оптимист раздавит клопа и туте : "О! Коньячком понянуло!" К тому же подбор новостей в РФ сильно зависит от настроения Генпрокуратуры, ФСБ, РКН и других почтеннейших ведомств - они ж оптимисты, раздавят тебя как клопа, а потом о коньячке вспомнят... Вот, к примеру, первая новость сегодня в обзоре Яндекса.

1 Больше четверти населения сконцентрировано в городах-миллионниках https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Крым принялся за декоммунизацию а-ля Киев https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Кто рискует заболеть оспой обезьян? 4 Лавров опроверг сообщения об ухудшившемся здоровье Путина https://forum-msk.org/material/news/1... 5 ВСУ не смогли прорвать линию обороны в Херсонской области https://forum-msk.org/material/news/1...



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Гречанинов Владимир Майсурян Александр
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