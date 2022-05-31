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Московский листок

Шольц сказал, что санкции никогда не отменят

Опубликовано 31.05.2022 в разделе комментариев 1

кризис экономика
Шольц сказал, что санкции никогда не отменят

Запад сможет отменить антироссийские санкции только в том случае, если между Россией и Украиной будет достигнут мир на условиях, приемлемых для Украины, а не навязанных извне, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся», - сказал Шольц в эфире телеканала ARD. 

***

Это называется - санкции не отменят никогда. Почему? Потому что это выгодно, а Путин по большому счету "подставился".

Понятно, что условия мира с Россией Украину не устроят никогда.

Но почему вообще столько проблем из-за санкций?

Скажем, СССР при Брежневе тоже подвергали, олимпиаду в Москве вот бойкотировали. А Леониду Ильичу было ровным счетом наплевать, как и подавляющему большинству населения.

Интеграция советской экономики в мировую была ничуть не меньше, чем сейчас, но она не вызывала зависимости. Ни денег в загранбанках, ни олигархических капиталов... Отдыхать и так все ездили в Крым и Сочи, да еще и прорабатывалась идея новой зоны отдыха - на Каспийском море, в Дагестане. Запчасти к автомобилям и тем более к самолетом были все свои, как и сами свамолеты. Отечественная промышленность выпускала все необходимое, а чего не выпускала - могла наладить производство. Так что санкции носили главным образом моральный характер.

Совсем иное дело сейчас, когда экономика РФ не просто зависима, она зависима в ключевых аспектах. И Россию можно ставить раком, таком и попереком.

Вот бы Брежнев удивился, что половина золотовалютных резервов ЦБ оказалась зажата на Западе - он бы сразу заинтересовался, как они туда попали?

А теперь всё, Россия из-под западных санкций сама не вылезет. Это было надо думать раньше. Но очень хотелось денег...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Пушкин-гений
нооскоп написал 31.05.2022 01:37
Сюжет все тот же : Сказка о рыбаке и рыбке.
Озеро представило себя владыками морскими.
И не рыбка у них теперь, а Рыбка.
Финал предсказуем.
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