Бывший российский McDonald's подал заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов.

Речь идет о таких названиях, как «Это он», «Точно он» и «Компас», сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующую документацию.

Как ранее отмечалось, McDonald's уже подал заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Не понял, зачем им столько брэндов? Вроде бы раньше одним обходились...

«Это он», «Точно он» и «Тот самый» - понятно. Это точно не он, поэтому надо как-то отыграть... Но попробуйте выговорить: "Пойдем в "Точно он"... В "Точно оне" будет «Весело и вкусно».

«Весело и вкусно» - это просто шедевр. С нашей кухней не соскучишься...

«Тот самый» и «Свободная касса» - это просто точно в кассу. Но не хватает вывески "Бесплатный туалет".

Но «Компас» бьет все другие шедевры - точно как в анекдоте про мужика, который заходит в магазин с компасом на витрине: "Мне бы компас".

- Мы не продаем компасы, мы делает обрезание.

- А почему на вывеске компас?

- А что бы мы должны были там повесить?

Еще бы хорошо смотрелась вывеска "Скупка краденого".

А.Б.