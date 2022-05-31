Прусская армия возвращается

В ФРГ вскоре появится самая большая конвенциональная армия в Европе, которая станет превосходить численность всех стран альянса НАТО, пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Neue Berliner Redaktionsgesellschaft.

По его мнению, эта инициатива укрепит безопасность ФРГ и союзников по оборонному блоку. По словам канцлера, Берлин активно помогал Киеву поставками оружия и планирует не прекращать подобную практику в ближайшем будущем.

Шольц также отметил, что масштабная поддержка Киева в военном отношении привела к тому, что запасы исправной военной техники в ФРГ уже исчерпаны. Надо производить новую.

Что-то мне это напоминает... Новый канцлер, возрождение военной мощи Германии, "дранг нах остен"...

А.Б.