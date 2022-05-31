В МИД допустили возможность эвакуации дипломатов

Москва пока не считает нужным эвакуировать сотрудников, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил статс-секретарь МИД России Евгений Иванов.

Он отметил, что власти ряда стран приняли необходимые меры, чтобы оградить российские дипмиссии от нападений экстремистов. К сожалению, так было не везде, заметил замглавы МИД.

Москва включила в список недружественных стран все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз. Сейчас в списке 48 стран во главе с США.

В ООН входят сейчас 198 государств. Получается, каждая четвертая страна нам не дружественна.

Как бы с таким раскладом всю Россию не пришлось эвакуировать. Вот только куда?

А.Б.