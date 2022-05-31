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Московский листок

Школа - очень хорошая мишень для артиллерии

Опубликовано 31.05.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Школа - очень хорошая мишень для артиллерии

Вчера в результате обстрелов районов, прилегающих к школам номер 5 и 22, а также классической гимназии Донецка, погибли 6 человек и ранены 14. Естественно, речь идёт о гражданских. Среди погибших есть дети, а также сотрудники этих учебных заведений.

В этот день дети должны были отнести учебники в школьные библиотеки...

На Украине очень хорошие артиллеристы. Может быть, лучшие в постсоветском мире. И география города Донецка им очень хорошо известна. 8 лет пристреливались.

Наверно, поступила новая техника, надо было испытать. Испытания прошли успешно.

Главный вопрос к руководству РФ, конечно. Спецоперация началась формально для того, чтобы подобное больше не повторялось. Но оно не просто повторяется вот уже четвертый месяц, оно повторяется все чаще и в больших масштабах. И то, что теперь такое стало происходить и с другой стороны линии разграничения, как-то не успокаивает.

Где результат? Нет, не в сводках генерала Конашенкова, там все в порядке. Где результат для тех, в защиту кого это все начиналось?

Это никак не обеляет киевских европейцев, духовных наследников одного талантливого венского художника.

Но вопрос повисает в воздухе - сколько еще донецких детей должно погибнуть и стать калеками, чтобы наконец наступил мир?

 А.Б.



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