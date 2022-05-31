Заявку на членство в Евросоюзе Украины, Молдавии и Грузии рассмотрят в июне, сообщается в выводах Европейского совета по Украине.

«Европейский совет принимает к сведению подготовку заключений Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии. И вернется к этому вопросу на своем июньском заседании», — сообщается на официальном сайте совета ЕС.

Как-то вот с Молдавией вопросов мало - эта маленькая и очень бедная страна давно выполняет все требования ЕС и не скрывает своих намерений. Мне кажется, единственным препятствием для нее является крайняя бедность и неэффективность экономики - ЕС не хочет вешать себе на шею нового члена, которому немедленно потребуется гуманитарная помощь.

С Грузией - загадка. Грузия не имеет ни одного метра европейской территории, она целиком находится в Азии. Ну и полный набор молдавских проблема - бедность, неурегилированные территориальные споры, неэффективное руководство.

Ну а Украина - это вообще "вишенка на торте". Впервые в ЕС начали принимать воюющую страну, причем воюющую с собственными территориями. Вообще без экономики. С чудовищным уровнем коррупции - даже военная помощь из США и стран ЕС оченвидным образом разворовывается... Про права человека и вообще законность даже не говорю - посреди городов сверкают голыми жопами жертвы "судов Линча" по-украински...

А почему не принять в ЕС Ливию, Сирию или Афганистан? Раз пошла такая пьянка...