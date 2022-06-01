Голод, великое переселение, война

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди предупреждает, что страны, сосредоточенные на помощи Украине, не должны игнорировать проблемы в других точках планеты, сообщает The Independent.

Не знаю, запрещен он в России или еще нет...

По словам Гранди, “колоссальный кризис” на Украине приведет к тому, что число перемещенных лиц во всем мире значительно превысит 84 млн человек, в том числе около 6 млн беженцев с Украины и 8 млн перемещенных лиц внутри страны.

Кроме того, ситуация на Украине усугубляет ситуацию в других чувствительных сферах, как то: продовольственная безопасность, энергетический кризис, инфляция, что в свою очередь может привести к еще большему росту числа перемещенных лиц.

Как-то даже деликатно высказался комиссар.

14 миллионов перемещенных лиц на Украине - это почти половина населения крупной европейской страны. До хрена, извините. Одно это может спровоцировать как цепную реакцию процесс перемещения граждан других стран - и начнется великое перемещение народов.

Знаете, с чего начнется? Когда перемещенные лица, скопившиеся в новом для себе регионе, жестко заявят о своих правах - причем за счет прав местных. Этого ждать недолго. Миллион украинцев в каой-нибудь Словакии вполне способны перевернуть местный мирок с ног на голову.

А скорее всего речь пойдет о "старой" Европе - там люди более расслаблены вековым благополучием, и приток вынужденных "кочевников" не встретит отпора, а вызовет только бегство - в другое место и с теми же последствиями. Цепная реакция.

Ну а теперь займемся арифметикой - Африка, откуда ожидается новая волна беженцев в Европу в связи с продовольственным кризисом, больше Украины по населению примерно в 25 раз.

Я не большой патриот современной России, но таким макаром она еще может стать "тихим уголком" Европы... А негр-сибиряк вполне обычным элементом местного ландшафта.

Но я начну издалека и постепенно.

А что, собственно, такого в переселении народов, даже великом?

Так вроде бы ничего, только в начале была одна Европа, с одним набором народов и государств, а спустя время стало совсем другая Европа.

Причин великого преселения было много, так совпало - и климат испортился, следовательно, стали голодать. И гунны завоевали почти всю Европу, а все остальные народы от них начали убегать, попутно устраивая геноцид прежнему населению - англы и саксы заселили кельтскую Британию, франки пришли из лесов нынешней Бельгии и превратили бывшую Галлию во Францию. Круче всех были вандалы, тоже из лесов северной европы переселившиеся аж в Африку, и на протяжении одного поколения построили мощную морскую державу. Ну и так далее.

Главными переселенцами были, конечно, германцы. Численность германских племен в эпоху античности оценивали в 3 миллиона человек: на момент начала великого переселения народов численность франков оценивалась в 80 тысяч человек, бургундов в 100 тысяч человек, вандалов в 20 тысяч.

Общая численность населения Римской империи и римской армии намного превосходила численность варваров. Населения Римской империи в середине 3 столетия - это минимум 90 миллионов человек. Английский историк Гиббон определил численность населения Римской империи при Антонинах в 120 миллионов человек. Впрочем, современные историки не согласны с оценкой Гиббона и оценивают население римской империи в 54 миллиона человек. Английский историк Форд оценивал население обеих частей римской империи в 395 году в 120 миллионов человек. В эпоху императора Гонория общая численность войск обеих частей Римской империи составляла 900 000-1 000 000 солдат.

И вот, пришедшие в движение варвары-германцы числом около 3 миллионов смели 100-миллионный Римский мир, да так, что сами римляне не оставили даже народа-наследника!

Задумаемся: 3 миллиона германцев растворили и ассимилировали 10 миллионов римлян, более культурных и развитых, обладавших более развитой экономикой и многочисленными, опытными армиями. Мир на столетия погрузился в "темные века", вплоть до возвращения каннибализма.

Механизм изначально был прост. Тысячи бегущих от гуннов каких-то германцев или славян оказывались на границе Римской империи, и просили пропустить их, а в идеале расселить и взять в подданство. Как правило, изначально следовал отказ - "у самих семеро по лавкам", тогда пришельцы прорывались силой и вынуждали хозяев принять их условия. Формально они получали статус зависимого от Рима народа, реально устанавливали на контролируемой ими территори свои порядки.

Откуда вдруг после распада Западной Римской империи вдруг образовалось столько государств? А они не образовались, они уже были, только в другом статусе, а тут приобретали полную самостоятельность.

Ничего не напоминает?

Причем все происходило достаточно быстро.

В 375 году гунны уничтожили государство остготов Германариха между Балтийским и Чёрным морями - кстати, первое государство на Русской равнине. Готы начали убегать.

В 402 году, спустя четверть века, передовые отряды короля готов Алариха вторглись в Италию, но потерпели поражение от римского войска. Но при этом получили статус федератов, в каком статусе успешно воевали с Восточной Римской империей.

А в 410 году, всего через 8 лет, вестготы под командованием того же Алариха захватили и разграбили Рим.

Понимаете, как быстро все происходило, без телефонов и поездов?

Но хватит истории раннего средневековья. Точно такая же картина происходила и много веков спустя, скажем, в изначально сербском Косово. В середине 19 века там сформировалось выраженное албанское большинство, и на финал - есть независимое Косово, а сербы там больше не живут.

Или ближе - история калмыков в Российской империи - типичная судьба федератов, участие в войнах империи, попытки сохранить независимость, а в конце концов формирование современной Калмыкии на территориях, выделенных Екатериной Второй.

Но это без глобальных переселений, без прихода в движение народов целого континента.

Но вот смотрим в сегодняшний день. 14 миллионов перемещенных лиц на Украине сегодня - это почти в 5 раз больше, чемвсех германцев в эпоху Великого переселения народов. Около 5 миллионов украинцев уже в Европе.

Как вы думаете, после окончания бевых действий многие ли из них вернутся на родину, обживать родные пепелища? Да еще если учесть идеологические приоритеты последнего времени - стремление в Европу, которая на сегодня предел желаний украинского политикума.

А тут - вот она, Европа, ты уже тут. И зачем обратно, добиваться, чтоб взяли в Европу, когда уже взяли?

Ясно, что подавляющее большинство постарается остаться, как-то закрепиться, найти работу, обустроить жизнь. Тем более, что отношние, пока по крайней мере, самое благожелательное.

Даже после вынужденной миграции в качестве остарбайтеров, далеко не все вернулись в СССР, оставшись на Западе.

В обвинительном заключении Нюрнбергского процесса по делу главных немецких военных преступников указывалось, что из Советского Союза германские оккупационные власти принудительно вывезли 4 млн 979 тыс. человек гражданского населения.

В целом, различные официальные советские оценки колеблются в интервале 6,8—7,0 миллионов человек, в том числе военнопленных — 2 млн , а гражданских лиц — от 4,8 до 5 млн человек. Некоторые исследователи называют цифру в 5 млн 500 тыс. человек.

От 2/3 до 3/4 всех остарбайтеров были украинцами. И больше половины из них остались в Европе или позже перебрались в США и Латинскую Америку.

Мотивы этих людей легко понять - там, в СССР, разруха и едва ли не голод, а в Европе по крайней мере уже какой-то налаженный быт. И тут даже не боязнь репрессий - большинство остарбайтеров ничего такого не совершали, и вины своей ни в чем не чувствовали.

Но Украина полностью была оккупирована почти 3 года, разрушена при отступлении Красной армии, еще больше при наступлении.

А те, кто был угнан или уехал в Германию с Западной Украины даже никакого советского патриотизма не ощущали, он еще не успел у них выработаться, СССР был для них во многом еще чужой страной, а Европа, какая ни на есть - домом.

Теперь же все еще больше располагает к невозвращению. И на финал, полагаю, миллионов пять украинцев останутся в Европе, по возможности, западной.

Ничего, в общем-то, страшного. За исключением одной детали - если они так и останутся в некоем рассеянии, станут растворяться в новых социумах и этносах.

Иное дело, если создадутся не просто украинские землячества, но некие полумафиозые структуры вроде российских "диаспор", по сути, узаконенных организованных этнических преступных сообществ.

Тогда рано или поздно они предъявят свои права на осввоенные ими территории, как только сложатся благоприятные обстоятельства.

Причем основания у них будут очень вескими - сообщества мигрантов всегда чувствуют себя в чем-то ущемленными, их всегда сильней эксплуатируют, над их детьми обязательно подтрунивают в школе - много обид, которые коренное население даже не замечает. Наоборот, местное население раздражают чужие, когда их становится много, когда они становятся заметны. Эта естественная реакция порождает насилие - в начале в виде подростковых банд, сфолрмированных по этническому принципу, а потом в виде этнических мафий.

С украинцами еще не так все остро - они принадлежат к европейскому фенотипу, и способны с течением времени полностью слиться с окружающим населением - обычно во втором-третьем поколении.

Но это если Киев не решит воспользоваться ситуацией и не начнет создавать свои этнические структуры по всей Европе с целью усилить влияние.

В Канаде, например, этнические украинские структуры возникли естественным путем, снизу, без участия Киева. И то это можные формирвания,способные оказывать влияние на канадскую политику.

При поддержке Киева такие структуры получатся значительно сильней.

Посмотрите, как влиятельны даже в США мексиканцы, итальянцы, ирландцы, а в последние годы также китайцы.

Но это США, 300 миллионов населения и сильная власть. А тут - Европа, где даже крупнейшая европейская страна, Германия - это только 80 миллионов человек. А есть комфортная Австрия - населния всего 9 миллионов, как в Белоруссии. Есть Чехия, Бельгия, Люксембург, в конце концов... Я помню, как поставили на уши Чехию всего 40 тысяч чеченских беженцев.

А представьте себе, что с Украины прибудет в Чехию четыреста тысяч?

Ичкерия была всего миллион, а на Украине по-любому 40 миллионов,из которых, повторю, 14 миллионов уже перемещенные лица...

А теперь вернемся к статистике верховного комиссара по делам беженцев - там звучала цифра 85 миллионов! И это отнюдь не украинцы.

В основном беженцев поставляет в Европу Африка, отчасти передняя Азия. Другой тип мигрантов, другие мотивы.

Это не европейцы, это не европейская культура, это чаще всего мусульмане и это люди, категорически не собирающиеся никуда возвращаться. Их в Европе никто не ждет, поэтому единственный для них путь - криминальный.

При этом мотивы те же самые - хочется жить по-человечески. Их невозможно осуждать, да мы, собственно, и не оценки выставляем...

Эти люди гораздо хуже ассимилируются местным населением, и у них, по сути, не остается выхода, кроме как держаться гуртом, друг за друга.

Даже по меркам Украины это очень бедные люди.

Теперь о мотивах. Если Великое переселение народов времен падения Рима было вызвано голдовом в силу климатических причин, то нынешняя ситуация тоже мотивируется возможным голодом - только причины у него иные.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в очередной раз сообщила, что Россия использует в качестве оружия блокаду экспорта зерновых с Украины.

Министр иностранных дел выступила в среду на конференции по продовольственной безопасности в ООН. Мероприятие проходит в рамках председательства США в Организации Объединенных Наций.

"Россия начала зерновую войну, которая вызывает глобальный продовольственный кризис", - утверждала Бербок.

Я не большой сторонник российской власти, но в данном случае валят с больной головы на здоровую.

Кто перекрыл для России систему международных платежей, заблокировал деньги на счетах и закрыл возможность открыввать новые счета?

И кто закрыл европейские порты для коммерческих судов из РФ?

А теперь российское зерно так и останется в России. И, возможно, это не так уж плохо: пока в других странах будут тренироваться голодать, в России перейдут на пшеничную кашу.

Ну а что до украинского зерна, то кто мешает возить его в Европу теми же составами, что привозят туда танки?..

Но почему-то составы с танками обратно идут порожняком...

6 мая стало известно, что на Украине застряли 25 миллионов тонн экспортного зерна из-за закрытия черноморских портов.

Вранье. Общий объем зерна на Украине для экспорта задержавшегося в портах – 20 млн тонн.

На самом деле такого объема зерна на Украине к началу мая не оставалось.

На 27 апреля из Украины уже вывезли около 47 млн тонн. Всего Украина планировала экспортировать около 60 млн тонн.

С учетом вывезенного в мае миллиона-полутора тонн через железную дорогу, для экспорта остается около 12 миллионов.

На Украину и Россию приходится 76% мировых поставок подсолнечника, 30% экспорта пшеницы и 20% экспорта кукурузы. Это общеизвестный факт, и он был общеизвестным и месяц, и два назад.

И что мировое сообщество сделало для того, чтобы позитивно повлиять на ситуацию?

Сообщество начало вводить небывалые санкции против РФ и поставлять Украине оружие...

Конфликт затянулся, посевная сорвалась. И эти миллионы тонн зерна теперь нужны самой Украине. Оружие нельзя есть, а зерно можно.

И суда тут вообще ни при чем - зерно можно возить и по суше, скажем, до румынских или болгарских портов, но что-то не везут...

Есть еще зерно из России, но российские суда теперь не пускают в европейские порты. Да и оплата российского зерна затруднительна - банки по санкциями, системы расчетов отключены, деньги в западных банках заморожены, новые счета не открывают.

Все в порядке, к мировому голодомору все готово.

Вранье два. Угроза глобального голода – следствие российской агрессии.

На самом деле нехватка продовольствия – следствие колониальной политики Европы и Запада, которые используют дешевые ресурсы Украины, России и других стран, поставляющих западу дешевое зерно и дешевые полезные ископаемые.

В течение нескольких десятилетий цена на пшеницу находилась в коридоре около 200 долларов за тонну.

За это время в несколько раз, и даже в десятки раз выросли цены на финансовые пузыри, недвижимость, всякие банковские и юридические услуги, авторские отчисления и стоимость всяких франшиз. Все зерно, которым, как выясняется, Украина кормит мир, стоит меньше, чем выручка какого-нибудь маркетплейса в Штатах.

Но, естственно, формирование мировых цен на зерновые мало волнует рядового марокканца-алжирца-малийца. Его волнует, что денег, что он зарабатывает на родинек, не хватает на прокорм. И он вынужден искать место, где лучше кормят.

(продолжение следует)