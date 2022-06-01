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Московский листок

Митрохина "свинтили" прямо на встрече с избирателями

Опубликовано 01.06.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Митрохина "свинтили" прямо на встрече с избирателями

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина в московском районе Хамовники, депутата задержали во время встречи с горожанами, посвященной планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов.

Интересно, мне одному кажется, что задержание депутата во время встречи со своими избирателями - это круто даже по меркам "суверенной" демократии?

Я даже не про новации в законодательстве, которые позволяют волочь депутата законодательного органа субъекта Федерации в кутузку, как какого-нибудь жулика.

Я про здравый смысл.

Депутат встречается с избирателями, это его работа. Его люди избрали именно для этого - чтоб он с ними встречался и исполнял их наказы.

И в этом, я бы сказал, интимный момент встречи избирателей со своим избранником появляется полиция и обламывает этот демократический интим. 

Вот что после этого подумает избиратель? Что у нас невиданная свобода и порядок? Или что у нас беспредел, который исходит непосредственно от тех, кто должен следить за порядком, в том числе и конституционным?

Навряд ли полиция не знала, кого задерживают. Значит, знала. Возможно, полицейские даже тоже избиратели Митрохина.

Долго ли продержится порядок, который строится на издевательском отношении к самому этому порядку?

А.Б.



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