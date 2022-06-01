Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинская армия ежедневно теряет от 60 до 100 человек убитыми

Опубликовано 01.06.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский
Украинская армия ежедневно теряет от 60 до 100 человек убитыми

Такую цифру озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60–100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — рассказал Зеленский, комментируя ситуацию на Донбассе.

Потери, конечно, тяжелые, если Зеленский не преувеличивает, и если его самого снабжают достоверной информацией.

У меня вопрос: оно того стоило?

Ясно же, что российские войска не нацисты, которые несли угрозу реальной физической ликвидации населения, во всяком случае части его - точно.

Перед глазами пример Крыма, где люди реально стали жить лучше, чем во время украинского правления. Да и на Донбассе никакого геноцида не замечено.

Не стоит всерьез воспринимать украинскую (да и российскую) военную пропаганду - у нее свои цели, и среди этих целей нет достоверного информирования населения.

Украина исторически недавно жила в составе СССР, а раньше Российской империи, и ничего, развивалась, в 5 раз увеличила территорию, в 4 раза -население.

Это к тому, что никакой смертельной угрозы от вторжения российских войск для украинского народа нет, да и даже для украинского государства нет.

И вот ради чего 100 человек убитыми каждый день? Чтобы как в фильме с Вин Дизелем: "Не хотим быть некромонгерами?"

- А чего не хотите?

- А вот не хотим!

С другой стороны, за 100 дней боев ВСУ потеряли до 10 тысяч убитыми и до 50 тысяч ранеными, из которых половина вернется в строй, а половина останется инвалидами и калеками.

Много? Очень много! Но не для военной статистики.

В масштабах большой войны, такой как Вторая мировая, то тогда в день погибало больше 17 тысяч человек. Сто и 17 тысяч - почувствуйте разницу...

То есть 200-тысячная группировка ВСУ на Донбассе может ежемесячно иметь 25-30 тысяч безвозвратных потерь, и при этом не терять боеспособности, а учитывая практически безграничные мобилизационные резервы Украины, Зеленский может регулярно бросать в топку десятки тысяч солдат и продолжать управлять страной в Киеве безгранично долго. Сколько захочет. Существующие потери не означают разгрома ВСУ. Не означают даже исчерпания ресурсов.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы Юрий Шевчук баллотировался в президенты, вы бы за него проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Кто рискует заболеть оспой обезьян?
Кто рискует заболеть оспой обезьян?
31.05.2022
Марина Литвинович: То, что случилось с Путиным, происходило не один день
Марина Литвинович: То, что случилось с Путиным, пр...
29.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Собянин может вернуть незаконные штрафы (0)
Над памятью разведчика надругались нечаянно (0)
Домой, к людоедам (0)
В Думе займут место Жириновского (0)
Украинская армия ежедневно теряет от 60 до 100 человек убитыми (0)
Митрохина "свинтили" прямо на встрече с избирателями (0)
Голод, великое переселение, война (1)
А почему не принять в ЕС Ливию, Сирию или Афганистан? (3)
Школа - очень хорошая мишень для артиллерии (2)
В МИД допустили возможность эвакуации дипломатов (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Уголовное преследование Додона это плевок в сторону России
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Вопросы Марьяне Наумовой или шанс получить нового солдата
Дарья Митина Дарья Митина: Чтоб никто не догадался
Дарья Митина Дарья Митина: В постели с Монтян
Михаил Делягин Михаил Делягин: Весь экспорт мы должны осуществлять за рубли
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss