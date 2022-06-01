Украинская армия ежедневно теряет от 60 до 100 человек убитыми

Такую цифру озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60–100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — рассказал Зеленский, комментируя ситуацию на Донбассе.

Потери, конечно, тяжелые, если Зеленский не преувеличивает, и если его самого снабжают достоверной информацией.

У меня вопрос: оно того стоило?

Ясно же, что российские войска не нацисты, которые несли угрозу реальной физической ликвидации населения, во всяком случае части его - точно.

Перед глазами пример Крыма, где люди реально стали жить лучше, чем во время украинского правления. Да и на Донбассе никакого геноцида не замечено.

Не стоит всерьез воспринимать украинскую (да и российскую) военную пропаганду - у нее свои цели, и среди этих целей нет достоверного информирования населения.

Украина исторически недавно жила в составе СССР, а раньше Российской империи, и ничего, развивалась, в 5 раз увеличила территорию, в 4 раза -население.

Это к тому, что никакой смертельной угрозы от вторжения российских войск для украинского народа нет, да и даже для украинского государства нет.

И вот ради чего 100 человек убитыми каждый день? Чтобы как в фильме с Вин Дизелем: "Не хотим быть некромонгерами?"

- А чего не хотите?

- А вот не хотим!

С другой стороны, за 100 дней боев ВСУ потеряли до 10 тысяч убитыми и до 50 тысяч ранеными, из которых половина вернется в строй, а половина останется инвалидами и калеками.

Много? Очень много! Но не для военной статистики.

В масштабах большой войны, такой как Вторая мировая, то тогда в день погибало больше 17 тысяч человек. Сто и 17 тысяч - почувствуйте разницу...

То есть 200-тысячная группировка ВСУ на Донбассе может ежемесячно иметь 25-30 тысяч безвозвратных потерь, и при этом не терять боеспособности, а учитывая практически безграничные мобилизационные резервы Украины, Зеленский может регулярно бросать в топку десятки тысяч солдат и продолжать управлять страной в Киеве безгранично долго. Сколько захочет. Существующие потери не означают разгрома ВСУ. Не означают даже исчерпания ресурсов.

А.Б.