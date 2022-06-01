В Думе займут место Жириновского

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передаст депутатский мандат покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского бывшему депутату Госдумы Андрею Свинцову.

Предполагалось, что вопрос о том, кому достанется вакантный мандат решит высший совет ЛДПР. Но Высший совет ЛДПР так и не передал кандидатуру, поэтому в соответствии с законодательством ЦИК передает мандат по очереди.

В очереди первым стоял Свинцов.

Он уже был депутатом Государственной думы РФ VI и VII созывов. Был заместителем председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Новации в области информационной политики того времени известны - исходя из чего можно судить о достоинствах и недостатках нового депутата.

А.Б.