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Московский листок

Домой, к людоедам

Опубликовано 01.06.2022 в разделе комментариев 0

расизм негр
Домой, к людоедам

Власти Британии намерены депортировать первых мигрантов в Руанду 14 июня, пишет газета Independent со ссылкой на МВД.

Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.

Это та самая руанда, за время геноцида в которой убили от 200 000 до 1 000 000 человек - точная цифра до сих пор не известна. Это при населении в 13 миллионов человек. Истребление сопровождалось массовыми изнасилованиями и жестокостью, в него была вовлечена большая часть населения страны - что самое важное. Эти люди никуда не делись, они по-прежнему живут в Руанде.

Ясно, что есть люди, готовые бежать оттуда куда глаза глядят. Но в Европу глаза глядят напрасно - беженецв высылают обратно к людоедам.

 



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