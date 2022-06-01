Над памятью разведчика надругались нечаянно

Женщина, облившая краской памятник разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке, не намерена приносить извинения за свой поступок, сообщил источник в правоохранительных органах.

Рано утром 9 мая постамент памятника Зорге во Владивостоке был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя местная жительница. Суд заключил женщину под стражу, она пройдет психиатрическую экспертизу.

Позднее статья с "вандализма" была переквалифицирована на "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", она предусматривает до шести лет лишения свободы.

"не извинилась и не планирует этого делать", - сказали в орагнах, добавив, что свое поведение она объясняет "нахождением в депрессии".

По данным краевого главка СК, женщина облила монумент краской "с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника".

Она выбрала "первый попавшийся памятник, она вообще не знает, кто такой Зорге".

Зато в Москве на улице Зорге строится элитный жилой комплекс, который так и называется "Зорге".

И это не считается чем-то порочащим память героя Советского союза. Может, даже, наоборот: теперь в Москве все знают, кто такой Зорге - это дом такой!

Пушкину повезло меньше - он стал картошкой с грибами...

А.Б.