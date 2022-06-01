Собянин может вернуть незаконные штрафы

Москвичи и гости столицы с 1 июня могут подать заявление на компенсацию штрафов за нарушение ковидных ограничений.

При этом важно, чтобы штраф был выписан на территории Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.

Дополняется, что амнистия будет действовать до конца года и охватит все ограничения, за исключением несоблюдения режима самоизоляции на дому. Кроме того, органы городской власти также прекратят взыскание назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.

Откуда такая щедрость?

Просто эти штрафы назначались с таким количеством нарушений законов, что любой, кому было не лениво обратиться в суд, легко выигрывал, да еще и получал компенсацию.

Власти решили, что так накладно и ввели "амнистию", то есть отменили по сути незаконно назначенные штрафы.

Вот только зачем-то надо куда-то идти, предоставлять какие-то квитанции... За что? Верните деньги просто так, и извинитесь.

А.Б.