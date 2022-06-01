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Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь?
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1 Украинская армия ежедневно теряет от 60 до 100 человек убитыми https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Думе займут место Жириновского https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Власти Британии намерены депортировать первых мигрантов в Руанду https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Над памятью разведчика надругались нечаянно https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Москвичи и гости столицы с 1 июня могут подать заявление на компенсацию штрафов за нарушение ковидных ограничений https://forum-msk.org/material/news/1...
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